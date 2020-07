David Dekker nieuwe aanwinst Jumbo-Visma Door Maxim Horssels & Youri IJnsen, woensdag 29 juli 2020 om 16:19

David Dekker maakt in 2021 zijn profdebuut bij Jumbo-Visma. Dat bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. De 22-jarige Noord-Brabander is de huidige Nederlandse kampioen bij de beloften en de zoon van oud-prof Erik Dekker. Die laatste reed heel zijn carrière bij Rabobank, het team dat nu Jumbo-Visma is.

Dekker junior tekent als neoprof een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg. De talentvolle sprinter van SEG Racing Academy was het seizoen pre-corona met een paar klappers begonnen. Hij won de Ster van Zwolle en een week later de Dorpenomloop Rucphen, om op de woensdag daartussen zich te mengen in de veldslag die Le Samyn heette. Tussen de profs werd de jongeling daar knap derde; alleen winnaar Hugo Hofstetter en Aimé De Gendt bleven hem in beestenweer voor.

Tweede sprinter

Met Dekker krijgt Jumbo-Visma er een talentvolle sprinter bij. Ze kunnen met hem eenzelfde traject aangaan als ze in 2016 met Dylan Groenewegen gestart zijn; de Leeuw van Amsterdam was toen net zo oud als Dekker in 2021 is. LottoNL-Jumbo slaagde er destijds in om Groenewegen na anderhalf jaar al zover te hebben dat hij in staat was een sprintzege op de Champs-Elysées te boeken in de Tour de France.

Ook onder andere BORA-hansgrohe toonde interesse in de jongeling. Hij legde een driejarig contract bij de Duitsers naast zich neer, omdat hij daar Peter Sagan en Pascal Ackermann voor zich moet dulden.

In voetsporen vader Erik Dekker

Of de jongste telg van Erik – winnaar van de Wereldbeker in 2001 – dat ook lukt is de vraag. Mocht Dekker junior ook ooit een Touretappe kunnen winnen, zou dat hem en zijn vader in een illuster rijtje zetten met Alain en Cédric Vasseur: vader en zoon die beiden dagsucces vierden in de Ronde van Frankrijk. In het huidige peloton zijn er overigens meer renners die dat voor elkaar kunnen krijgen. Rick Zabel, Boy en Danny van Poppel en David en Mathieu van der Poel zijn daar voorbeelden van.

Dekker is de tweede aanwinst van Jumbo-Visma. Vorige week was als eerste op deze website te lezen dat Gijs Leemreize volgend jaar dezelfde stap maakt als Dekker. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg kwam gisteren overigens hard ten val in de Ronde van Burgos, waarbij hij zijn hand blesseerde. In het ziekenhuis moest een plastisch chirurg een ingreep uitvoeren aan een vinger aan zijn rechterhand.

Vader Erik wint Parijs-Tours in 2004 - foto: Cor Vos Dekker kraait victorie in de Ster van Zwolle 2020 - foto: Cor Vos