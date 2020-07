Operatie vingertop van Gijs Leemreize is geslaagd dinsdag 28 juli 2020 om 19:45

Gijs Leemreize is na zijn valpartij in de Ronde van Burgos overgebracht naar het ziekenhuis. Daar wordt hij behandeld aan de vingertop, die hij blesseerde bij de schuiver.

Op 54 kilometer van de streep werd de koers plots opgeschrikt door een valpartij in het midden van het peloton. De meeste renners konden opkrabbelen en verder rijden, maar Leemreize en Henao bleven aan de rechterkant van de weg liggen en hadden medische assistentie nodig. Kort daarna werd bekend dat beide renners moesten opgeven als gevolg van de valpartij.

Leemreize zat onder het bloed en bleek bij de schuiver zijn vingertop verloren te zijn. De jonge Nederlander is in het ziekenhuis waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen, liet zijn ploeg Jumbo-Visma na de etappe weten. “Naar omstandigheden maakt Gijs het goed.”

In een persbericht van de Nederlandse ploeg toont ploegleider Frans Maassen zich bezorgd over zijn renner. “Laten we hopen dat de operatie aan zijn vingertop goed verloopt voor Gijs. Dat is op dit moment het belangrijkste. Nochtans zaten Gijs en de gehele ploeg goed in de wedstrijd tot die valpartij. Ze reden allemaal attent voorin.” (18.16 uur)

Na contact met Jumbo-Visma is besloten de hand van Gijs Leemreize wazig te maken op bovenstaande foto.

Update – 19.45 uur

Jumbo-Visma laat via haar social media weten dat de operatie aan de vingertop van Leemreize is geslaagd.