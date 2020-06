‘Sam Oomen kiest voor nieuw avontuur bij Jumbo-Visma’ donderdag 18 juni 2020 om 18:10

Sam Oomen verruilt Team Sunweb na dit seizoen voor Jumbo-Visma, zo meldt het AD. De 24-jarige klimmer komt sinds 2016 uit voor de Duitse ploeg van manager Iwan Spekenbrink, maar zou nu dus kiezen voor een nieuw avontuur.

Oomen reed in 2014 en 2015 overigens al voor de opleidingsploeg van Rabobank, de voorloper van het huidige Jumbo-Visma. De Brabander zou volgens het Algemeen Dagblad ook gesprekken hebben gevoerd met Alpecin-Fenix (de ploeg van Mathieu van der Poel), maar kiest dus voor de Nederlandse WorldTour-formatie.

Geen nieuwe aanbieding voor Oomen en Kelderman

Oomen kreeg volgens een woordvoerder van Team Sunweb nog geen aanbieding om langer te blijven bij zijn huidige werkgever. Net als Wilco Kelderman, die sinds 2017 uitkomt voor Team Sunweb. “We hebben grote ambities voor de toekomst en streven het allerhoogste na. We hebben met beide renners gesproken maar als ploeg zijn we niet overtuigd.”

“We hebben bewust besloten om hen in dit stadium nog geen aanbieding te doen. Daarmee accepteren we dat ze rond gaan kijken”, zo klinkt het vanuit de ploeg. Oomen wist vier jaar geleden de Tour de l’Ain op zijn naam te schrijven, terwijl hij in 2018 negende werd in het eindklassement van de Giro d’Italia. Verder reed hij nog top-10 in enkele prestigieuze rittenkoersen.

De beloftevolle ronderenner hoopt zo snel mogelijk weer zijn niveau van weleer te halen, na een heupbreuk en een operatie aan een vernauwde bekkenslagader. Hij komt bij Jumbo-Visma een oude bekende tegen met Tom Dumoulin. Oomen reed de voorbije jaren regelmatig in dienst van Dumoulin, zo ook tijdens de Giro van 2018.

Bardet als vervanger van Oomen?

Team Sunweb zal voor 2021 een nieuwe rondekopman moeten aantrekken, nu ook Oomen en Kelderman lijken te vertrekken. De ploeg zou interesse hebben in Romain Bardet, die dan weer over een aflopend contract beschikt bij AG2R La Mondiale. De zaakwaarnemer van Bardet geeft toe dat zijn pupil op het punt staan om van ploeg te wisselen. “Maar er is niets afgerond.”