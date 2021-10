Stem nu op de wielrenners van de maand september

Het seizoen komt langzaam op z’n einde, maar september stond nog barstens vol topkoersen. Daarin waren de Nederlanders ook opnieuw succesvol. WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand september?

De stembussen zijn een week geopend, tot donderdag 14 oktober 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Dylan van Baarle (29, wegwielrennen)

Begin september moest Dylan van Baarle opgeven in de achttiende etappe van de Vuelta a España. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij een kleine fractuur in zijn bekken te hebben. Heel even leek het erop dat zijn seizoen erop zat, maar de renner van INEOS Grenadiers stoomde zich toch nog klaar voor het WK. En met succes, want Van Baarle greep na een beresterke koers het zilver achter de nieuwe wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Jeroen van Eck (28, mountainbiken)

In het derde weekend van september veroverde Jeroen van Eck de eerste Wereldbeker van het seizoen op de mountainbike-discipline Eliminator. Hij hield er Europees kampioen Hugo Briatta en Simon Gegenheimer achter zich. In hetzelfde weekend won de mountainbiker overigens ook de Shortrace. Van Eck is door zijn zeges in het Belgische Waregem meteen ook de eerste leider in de Wereldbeker. Opvallend feit: het is voor het derde jaar op rij dat de mountainbiker de eerste Wereldbeker Eliminator van het seizoen wint.

Fabio Jakobsen (25, wegwielrennen)

Na een geslaagde exercitie in de Ronde van Spanje mocht Fabio Jakobsen begin september het puntenklassement definitief op zijn naam zetten. De 25-jarige Gelderlander werd enkele dagen later in het groen opgewacht in diens woonplaats Heukelum. Daar werd een heuse vuurwerkshow gedemonstreerd bij zijn thuiskomst. De koek was voor Jakobsen overigens nog niet op, want hij won de afgelopen maand ook Gooikse Pijl en de Eurométropole Tour.

Taco van der Hoorn (27, wegwielrennen)

De maand september kon voor Taco van der Hoorn niet beter beginnen. Op de eerste dag schoot hij vanuit de vroege vlucht meteen raak in de Benelux Tour. Daar bleef het niet bij, want in de onverharde Antwerp Port Epic kon hij ook lang mee en had hij als enige een antwoord op een versnelling van Mathieu van der Poel. De Zuid-Hollander werd uiteindelijk tweede, om dan in de Omloop van het Houtland met winst uit te pakken.

Mathieu van der Poel (26, wielrennen)

Hij is intussen een vaste gast in dit rijtje: Mathieu van der Poel. Ook deze maand heeft de veelvraat van Alpecin-Fenix zichzelf laten zien, al had hij een groot deel van de maand ook nog te kampen met een rugblessure. Desalniettemin won hij meteen de eerste koers waaraan hij meedeed: Antwerp Port Epic. In de Primus Classic eindigde hij dan op een achtste plaats, om er daarna op het WK in de finale door te komen en zodoende ook een achtste plek te bemachtigen.

Milan Vader (26, mountainbiken)

Eerder was al duidelijk dat Milan Vader naar Jumbo-Visma overstapt, maar de afgelopen maand werd die transfer ook bekrachtigd door ploeg en renner zelf. De Zeeuw stapt niet helemaal over naar de weg en dat is maar goed ook, want hij pakte de nationale driekleur op het olympische mountainbike-onderdeel Cross Country. Daarna reisde hij door voor de laatste Wereldbeker mountainbike van het jaar in Amerika, waar Vader zevende werd in Snowshoe.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Denise Betsema (28, veldrijden)

Ondertussen is ook het veldritseizoen van start gegaan met direct Nederlands succes. Denise Betsema behaalde in alle drie de crossen die ze in september reed (Lokeren, Beringen en Bredene) het podium. Beter gezegd: alleen de cross van Beringen won ze niet (derde).



Ellen van Dijk (34, wegwielrennen)

September 2021 is voor Ellen van Dijk een maand om in te lijsten met twee kampioenschappen waarop ze schitterde. Op het Europees kampioenschap in Trentino won ze de wegrit en werd ze tweede in de tijdrit. Nog geen twee weken later veroverde ze opnieuw de wereldtitel tijdrijden en werd ze met de Nederlandse selectie tweede in de gemengde ploegentijdrit. De wegwedstrijd op het WK in Vlaanderen sloot ze af als 18e.



Yara Kastelijn (24, veldrijden)

In de klimcross van Beringen was de winst voor een andere Nederlandse: Yara Kastelijn. De renster van Iko-Crelan is alweer bezig aan haar derde seizoen bij de elites. Inmiddels lijkt ze de aansluiting bij de top gemaakt te hebben, getuigen haar tweede plaats in Bredene en vierde plaats bij haar seizoensdebuut in Lokeren.

Anne Tauber (26, mountainbike)

Halverwege september veroverde Anne Tauber de Nederlandse titel op de cross country bij het mountainbiken. Na bijna anderhalf uur was ze op het NK in Sittard twee minuten sneller dan Sophie von Berswordt. Het is een nieuwe topprestatie in wat een uitstekend 2021 aan het worden is voor Tauber. In augustus pakte ze nog brons op het EK MTB en in de wereldbeker van het Amerikaanse Snowshoe (19 september) werd ze eveneens derde. Prestaties die een nominatie voor wielrenster van de maand verdienen.



Annemiek van Vleuten (38, wegwielrennen)

Voor Annemiek van Vleuten begon de maand september uitstekend met twee ritzeges en eindwinst in de Ronde van Spanje. In de kampioenschappen die daarna kwamen, wist ze net niet te winnen. In de lastige Europese wegrit strandde ze op een negende plek. Op het WK in Vlaanderen nam ze twee medailles mee naar huis. Brons op de tijdrit, zilver bij de gemengde ploegentijdrit en een negentiende plek in de wegwedstrijd. Haar seizoen is inmiddels ten eind door een zware val in Parijs-Roubaix.

Marianne Vos (34, wegwielrennen)

Marianne Vos eindigde voor de vijfde keer in haar carrière als tweede op het WK op de weg achter een Italiaanse. In Leuven was ze in de eindsprint niet opgewassen tegen Elisa Balsamo. De Nederlandse drievoudig wereldkampioene was dan ook, ondanks een puike prestatie, teleurgesteld. “Als je zo dichtbij bent, dan is dat wel heel zuur.” Haar zesde zilveren WK-medaille levert uiteraard wel een nominatie voor de verkiezing wielrenner van de maand op.

Genomineerden Talent van de maand

Mick van Dijke (21, wegwielrennen)

Wat goed is komt snel. Mick van Dijke ontwikkelt zich de laatste twee seizoenen bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma razendsnel. De 21-jarige Zeeuw werd in september zelfs gepromoveerd naar de WorldTour-tak van zijn ploeg. Dat dankte hij aan een sterk optreden in de Flanders Tomorrow Tour. In de Belgische beloftenkoers won hij de individuele tijdrit, een massasprint en het eindklassement. Op het WK tijdrijden eindigde hij bovendien als vijfde, om in de eerste etappes van de CRO Race als vijfde en tweede te eindigen.

Daan Hoole (22, wegwielrennen)

Na een gestage ontwikkeling bij SEG Racing Academy, veroverde Daan Hoole eerder dit jaar zijn gedroomde WorldTour-contract. De 22-jarige Zuid-Hollander reed als stagiair zelfs al zijn eerste wedstrijden voor Trek-Segafredo de laatste weken. In het U23-circuit liet hij zich overigens ook gelden. Zo pakte Hoole aan het begin van de maand brons op het EK tijdrijden, nadat hij eerder als tweede was geëindigd achter Van Dijke in de Flanders Tomorrow Tour. Ook op het WK tijdrijden moest hij zijn meerdere erkennen: hij werd zesde.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Toptalent Olav Kooij mocht dit najaar proeven van een aantal WorldTour-rittenkoersen en dat legde hem geen windeieren. Als lead out van Dylan Groenewegen werd hijzelf nog elfde in het Kampioenschap van Vlaanderen. Hij bleef daarna in België voor het WK U23 op de weg. Daar overleefde hij een zware koers, waarmee Kooij liet zijn zo veel meer te zijn dan een pure sprinter. Hij pakte er brons. Als klap op de vuurpijl won het Jachtluipaard van Numansdorp op de voorlaatste dag van de maand ook nog zijn eerste profkoers van het jaar in de CRO Race.

Charlotte Kool (22, wegwielrennen)

Na Kirsten Wild, Marianne Vos en Amy Pieters lijkt Nederland weer een vrouwelijke sprintster rijker te zijn. Charlotte Kool was er in het verleden al een paar keer dichtbij, maar in september schoot het 22-jarige talent van opleidingsploeg NXTG Racing toe. Ze won eerder dit jaar al een rit in de Boels Ladies Tour en ook in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (UCI 2.1) was ze er dichtbij. Ze werd vierde achter gerenommeerde namen als Chloe Hosking, Barbara Guarischi en Arlenis Sierra. In de GP d’Isbergues (UCI 1.2) won ze wel en versloeg ze Elisa Balsamo. Die werd enkele dagen later wereldkampioene.

Marit Raaijmakers (22, wegwielrennen)

Sinds afgelopen zomer bonst ook Marit Raaijmakers op de deur als talent voor het rondewerk. De 22-jarige renster uit het pittoreske Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland, zette die lijn ook in september voort. Wat heet: de renster van Parkhotel Valkenburg won de Watersley Women’s Challenge (UCI 2.2), nadat Raaijmakers de eerste etappe op haar naam had geschreven. Ze verloor de leiderstrui weliswaar in de tijdrit, maar heroverde het kleinood in de slotetappe. Half september won ze ook nog het jongerenklassement in de Belgische Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois (2.2).

Elise Uijen (18, wegwielrennen)

Laatstejaars juniore Elise Uijen maakt komend jaar haar profdebuut bij Team DSM. Dat is ook niet zo gek, want de 18-jarige Noord-Brabantse barst van het talent. Hoewel ze op het Europees kampioenschap in Italië haar tijdrittitel niet kon verlengen, mocht ze toch met een bronzen medaille naar huis. Daarmee was ze de beste Nederlandse. Op het WK tijdrijden in Leuven moest ze genoegen nemen met een zesde plaats en ook tijdens de wegrit liet ze zich gelden. Heel even leek ze daar op brons af te stevenen, maar de Duitse Linda Riedmann dwarsboomde dat plannetje.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Augustus: Harrie Lavreysen

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Shanne Braspennincx

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks

Augustus: Marijn van den Berg