Stem nu op alle Eindejaarslijstjes van 2019 dinsdag 17 december 2019 om 20:15

De decembermaand staat bij WielerFlits in het teken van de Eindejaarslijstjes. Elke werkdag blikken wij terug op het seizoen 2019 en kunnen jullie als lezers stemmen op een poll. In dit overzicht brengen we alle lijstjes nog een keer onder de aandacht.

Meeste stemmen tot nu toe: De sprint van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race

Meeste stemmen tot nu toe: Michel Wuyts

Meeste stemmen tot nu toe: José De Cauwer

Meeste stemmen tot nu toe: Bianchi / Jumbo-Visma

Meeste stemmen tot nu toe: Diskwalificatie Nils Eekhoff op het WK U23

Meeste stemmen tot nu toe: Mathieu van der Poel

Meeste stemmen tot nu toe: Wout van Aert

Meeste stemmen tot nu toe: Annemiek van Vleuten

Meeste stemmen tot nu toe: Sanne Cant

Meeste stemmen tot nu toe: Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma

Meeste stemmen tot nu toe: EF Education First

Meeste stemmen tot nu toe: Mikel Nieve

Meeste stemmen tot nu toe: Primož Roglič

Meeste stemmen tot nu toe: Ronde van Lombardije

Dit overzicht wordt voorzien van updates. Blijf deze maand stemmen op alle nieuwe Eindejaarslijstjes.