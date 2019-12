De beste belofte van 2019

In december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2019? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staan de beloften uit het U23-circuit centraal, alsmede de andere beloften die nog geen prof zijn. Wie was van hen de allerbeste van 2019? Lees snel verder en stem op onze poll!

Het is een categorie in het wielrennen die al jarenlang enorm belangrijk is: de beloften, ook wel renners onder de 23 jaar (U23). Het is namelijk de bakermat voor het profpeloton. De pareltjes tussen de jonge talenten bevinden zich in deze categorie. Wie het daar goed doet, kan rekenen op meerdere profaanbiedingen. In het lijstje hieronder passeren tien genomineerden de revue, waarvan er slechts eentje – en dat is een bewuste keuze – komend jaar niet op profniveau acteert. Met andere woorden: allemaal grote talenten die zich dit seizoen hebben onderscheiden. Maar wie van de tien is nu de beste?

Eerdere winnaars

2018: Marc Hirschi

2017: Mathieu van der Poel

2016: Adrien Costa & Kristoffer Halvorsen

Andrea Bagioli

In Italië blijven ze teren op talentvolle renners. Let de komende jaren maar eens op de 20-jarige Andrea Bagioli. Hij is wellicht wat meer een pure klimmer, maar hij toont enige fysieke gelijkenissen met Paolo Bettini. Naast dat de jongeling goed omhoog gaat, beschikt hij ook over een sterk eindschot. Dat leverde hem dit seizoen de nodige overwinningen op.

Zo was hij veruit de sterkste in de Italiaanse beloftenkoers GP Industria. Ook in de lastige Tour de l’Isard U23 liet hij de concurrentie zijn hielen zien. Bagioli won twee bergetappes, meteen goed voor eindwinst. Als kers op de taart won hij op de slotdag van zijn seizoen ook nog de Ronde van Lombardije voor beloften. In 2020 rijdt hij voor Deceuninck-Quick-Step.

Belangrijkste resultaten in 2019

Ronde van Lombardije U23 – Winst

Tour de l’Isard U23 – Winst in het eindklassement + 2 ritzeges

GP Industria U23 – Winst

Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc U23 – 1 ritzege

Milaan-San Remo U23 – Vijfde

Alberto Dainese

In de kleuren van het Nederlandse SEG Racing Academy toonde Alberto Dainese zich het voorbije seizoen tot een van de meest dominante sprinters in het beloftencircuit. Misschien wel als dé meest dominante. De 21-jarige Italiaan won zes keer op .2-niveau, waaronder ritten in de Tour de Normandie en de Tour de Bretagne. Daarnaast was hij de beste in Entre Brenne et Montmorillonnais.

Het mocht dan ook geen verrassing heten dat Dainese zich in Alkmaar op een vlak parcours tot Europees kampioen bij de beloften kroonde. In de Czech Cycling Tour (UCI 2.1) pakte hij vervolgens zijn eerste profzege. In het najaar toonde hij zich verder onder meer met een zesde plek in Schaal Sels en stek twee in Gooikse Pijl (beide 1.1).

Belangrijkste resultaten in 2019

EK op de weg U23 –

Czech Cycling Tour – 1 ritzege

Gooikse Pijl – Tweede

Tour de Bretagne – 3 ritzeges

Entre Brenne et Montmorillonnais – Winst

Nils Eekhoff

Nederlands beste belofte van afgelopen seizoen mag zeker niet ontbreken in deze lijst. Nils Eekhoff scoorde namelijk een dikke voldoende. De 21-jarige renner van Sunweb Development begon vanwege een zware hersenschudding pas begin april zijn seizoen. In Le Triptyque des Monts et Châteaux werd hij meteen zesde in het eindklassement, een korte maand later gevolgd met ritwinst en een derde plek in Tour de Bretagne.

Drie dagen later was het alweer raak, met ditmaal een zege in de Ronde van Overijssel. Na dagsucces in de Vredeskoers, verzamelde Eekhoff nog een hele reeks ereplaatsen. De kroon van zijn goede seizoen kwam tijdens het WK, waar hij een klein uur ’s werelds beste was. Op papier, althans. Hij en Dainese zijn komend jaar ploeggenoten bij de hoofdmacht van Team Sunweb.

Belangrijkste resultaten in 2019

WK op de weg U23 –

Ronde van Overijssel – Winst

Tour de Bretagne – Derde in het eindklassement + 1 ritzege

Vredeskoers U23 – 1 ritzege

EK op de weg U23 – Vijfde

Tobias Foss

Een van de meest constant presterende U23-renners van het afgelopen seizoen, is zonder twijfel Tobias Foss. In de Volta ao Alentejo eindigde hij eind maart in geen van de zes etappes buiten de top-10, goed voor winst in het jongerenklassement. Een week later werd hij zevende in Gent-Wevelgem U23, gevolgd door een vierde plek in Le Triptyque. Eind april was hij misschien wel de sterkste man in koers tijdens Luik-Bastenaken-Luik U23, maar eindigde hij als derde.

Daarna werd hij ziek en reed hij in de zomer amper wedstrijden. Desondanks ging hij als een van de favorieten van start in de Tour de l’Avenir, die hij uiteindelijk ook zou winnen. Hij sloot zijn seizoen af met onder andere een zesde plek op het WK voor beloften. Komend jaar verdedigt hij de kleuren van het Nederlandse Jumbo-Visma.

Belangrijkste resultaten in 2019

Tour de l’Avenir – Winst in het eindklassement

Luik-Bastenaken-Luik U23 – Derde

Volta ao Alentejo – Vierde in het eindklassement + Winst in het jongerenklassement

Hafjell TT – Vierde

WK op de weg U23 – Zesde

Ethan Hayter

De man die bijna alles kan: Ethan Hayter. Klimmen, tijdrijden en aankomen; niets is hem te veel. De 20-jarige Brit geldt als een van de grootste talenten in het beloftencircuit van het voorbije seizoen. De jongeling – met roots op de baan, zo werd hij dit jaar ook Brits kampioen op het omnium – wisselde dit seizoen het shirt van zijn club VC Londres af met die van de Britse nationale ploeg. Hij was goed voor een rit- en de eindzege in A Travers les Hauts des France.

In de Giro d’Italia U23 won hij daarna de proloog en solo de eerste etappe in lijn. Aan het eind van de week pakte hij daar ook het puntenklassement. Na een tiende plek in de Ride London Classic (WorldTour), won hij ook een rit in de Ronde van de Toekomst. Daar viel hij in de vierde rit uit met een gebroken sleutelbeen. Einde seizoen. Desalniettemin was Team Ineos overtuigd en legde hem voor drie jaar vast.

Belangrijkste resultaten in 2019

Giro d’Italia U23 – 2 ritzeges + puntenklassement

Tour de l’Avenir – 1 ritzege

Prudential RideLondon Survey Classic – Tiende

A Travers les Hauts des France – Winst in eindklassement + 1 ritzege

Brits kampioenschap omnium –

Niklas Larsen

Ja, verreweg zijn meeste koersen reed hij in Denemarken. Maar toch, de statistieken van Niklas Larsen zijn indrukwekkend. Volgens FirstCyling reed de 22-jarige Deen 35 koersdagen. Twee keer did not finish, een keertje 35e, één keer 26e, eenmaal twintigste en een keer negentiende. Alle overige 29 resultaten reed hij bij de eerste dertien in de daguitslag, waarvan 25 keer bij de eerste acht.

Het mag duidelijk zijn: de snelle en sterke Larsen heeft een uitstekend seizoen doorgemaakt. Het absolute hoogtepunt is zijn eindzege in de PostNord Danmark Rundt, een 2.HC-koers tussen de profs. Daarnaast werd hij achter Dainese tweede op het EK U23 en eindigde hij tussen de eliterenners derde op het Deens kampioenschap op de weg. Na 1 januari verruilt hij ColoQuick voor de profs van Uno-X.

Belangrijkste resultaten in 2019

Postnord Danmark Rundt – Winst in het eindklassement

Lillehammer GP – Winst

GP Himmerlandt Rundt – Winst

EK op de weg U23 –

Deens kampioenschap op de weg –

Tom Pidcock

Wat Mathieu van der Poel bij de profs is, is Thomas Pidcock bij de beloften. Aan het begin van 2019 werd hij in Bogense wereldkampioen veldrijden U23, door Eli Iserbyt te degraderen tot slechts een figurant in de eerste paar ronden. De 20-jarige Brit kwam het voorbije seizoen op de weg uit voor Wiggins-Le Col en ook komend jaar is hij de enige in dit lijstje die belofte blijft. Bij welke ploeg is op dit moment nog niet duidelijk. Maar met zijn uitslagen is dat eigenlijk best gek. Na een goed verlopen Le Triptyque leek hij in de Ronde van Vlaanderen U23 de sterkste. Een val in de laatste kilometer maakte hem echter kansloos.

De goedmaker kwam twee maanden later: hij won Parijs-Roubaix voor beloften. De verbazing was twee maanden later echter groot toen Pidcock – die vooral gekend was als klassiekerrenner met een sterk eindschot – plots de klimmers aftroefde op La Planche des Belles Filles in de Tour Alsace. Het leverde hem ook de eindzege op. In de Tour de l’Avenir ging hij vervolgens ook op zoek naar de eindzege, maar tijdens de zesde rit kwam hij hard ten val, waarna hij opgaf. Hij herstelde net op tijd voor het WK in zijn Yorkshire, waar hij – na de diskwalificatie van Nils Eekhoff – zich verzekerde van het brons.

Belangrijkste resultaten in 2019

WK Veldrijden U23 –

Parijs-Roubaix U23 – Winst

Tour Alsace – Winst in het eindklassement + 1 ritzege

WK op de weg U23 –

Le Triptyque des Monts et Châteaux – Derde in eindklassement + 1 ritzege

Attila Valter

Hongarije beschikt over een bijzondere lichting wielertalenten. Een van hen is de 21-jarige Attila Valter. Hij maakte het afgelopen jaar vooral indruk in het klim- en rondewerk in de Balkan. Zo werd hij tweede in de Kroatische Istrian Spring Trophy (2.2) inclusief een ritzege, nadat hij al derde was in de Tour of Antalya (2.2). Een dikke maand later voegde hij daar ook een podiumplek in de Belgrade Banjaluka (derde, 2.1) aan toe, met een gewonnen jongerenklassement daar bovenop. In de maand mei eindigde Valter in drie Poolse rittenkoersen bij de eerste acht.

Half juni wist de jongeling de ronde van zijn thuisland (2.1) als derde te beëindigen én de nationale titel tijdrijden te grijpen. In de Tour Alsace mengde hij zich voor het eerst met de grotere klimtalenten van zijn leeftijd. De Hongaar werd er vijfde. Hoewel hij de hoge verwachtingen in de Tour de l’Avenir (dertiende in het eindklassement) niet kon waarmaken, won hij wel de bergrit naar Tignes. Hij sloot het seizoen daarna af met een zevende plek in de Ronde van Roemenië en een vierde plek in de Ronde van Lombardije U23. Valter maakt deze winter de switch van de opleidingsploeg naar de proftak van CCC.

Belangrijkste resultaten in 2019

Belgrade Banjaluka – Derde in het eindklassement + Winst in het jongerenklassement

Hongaars kampioenschap tijdrijden –

Tour de l’Avenir – Dertiende in het eindklassement + 1 ritzege

Tour de Hongrie – Derde in het eindklassement

Ronde van Lombardije U23 – Vierde

Ilan Van Wilder

Het jaar 2019 stond in het teken van de kennismaking met Remco Evenepoel. In zijn schaduw ontpopte zijn generatiegenoot Ilan Van Wilder zich tot misschien wel de grootste revelatie bij de beloften. De eerstejaars U23-renner reed in de marge heel knappe resultaten in zijn eerste koersen, tot hij plots brons pakte op het BK Tijdrijden U23.

Daarna volgden de korte uitslagen elkaar in rap tempo op: zevende in de Ronde de l’Isard U23, derde in de Orlen GP (UCI Nation’s Cup U23), met als klap op de vuurpijl een ritzege en vierde plek in de Vredeskoers (eveneens Nation’s Cup). Het orgelpunt van zijn seizoen zou uiteindelijk de Ronde van de Toekomst zijn, waar hij heel knap als derde eindigde. Net als Dainese en Eekhoff is ook Van Wilder komend jaar te bewonderen in het shirt van Team Sunweb.

Belangrijkste resultaten in 2019

Tour de l’Avenir – Derde in het eindklassement

Orlen GP U23 – Derde in eindklassement

BK Tijdrijden U23 –

Vredeskoers U23 – Vierde in het eindklassement + 1 ritzege

Ronde de l’Isard – Zevende in eindklassement

Mauri Vansevenant

België kan zich qua ronderenners lekker in de handen wrijven. Naast Van Wilder maakte Mauri Vansevenant eveneens indruk. De boerenzoon van oud-rodelantaarndrager in de Tour de France Wim Vansevenant kende zelfs een soortgelijk seizoen als zijn landgenoot. De 20-jarige renner van EFC-L&R-Vulsteke is een pure klimmer, in tegenstelling tot zijn vader. Hij werd zodoende vierde in de Orlen GP en vijfde in de Vredeskoers. Zijn grootste succes behaalde Vansevenant in de loodzware Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc U23. De Belg wist die koers namelijk op zijn naam te schrijven.

Daarbij plaatsen we wel een kleine kanttekening: in de eerste etappe maakte hij deel uit van een kopgroep van tien renners, die – na fouten van de verkeersleiders – met meer dan een kwartier voorsprong op het peloton binnenkwam. Het klassement in de zesdaagse was daardoor meteen gemaakt, waardoor de meeste concurrenten er met de pet naar gooiden. Vandaar de grote verschillen in het eindklassement. Desalniettemin toonde Vansevenant zich verreweg de beste klimmer van de tien. In de Tour de l’Avenir werd hij een maand later zesde. Na 1 januari 2020 is hij overigens ploegmaat van Bagioli bij Deceuninck-Quick-Step.

Belangrijkste resultaten in 2019

Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc U23 – Winst in het eindklassement

Orlen GP U23 – Vierde in het eindklassement

Vredeskoers U23 – Vijfde in het eindklassement

Tour de l’Avenir – Zesde in het eindklassement

Luik-Bastenaken-Luik U23 – Dertiende

Outsiders

Een breed palet aan kanshebbers in dit lijstje: ronderenners, klassiekercoureurs, sprinters en allrounders. Toch volgt er nog een eervolle vermelding voor de ‘net-nietjes’. Zo verzamelde Giovanni Aleotti (20) naast de zege in de Trofeo Edil C (1.2U) vooral veel tweede plaatsen. Al waren dat niet de minste: Giro del Belvedere (1.2U), Carpathian Courier Race (2.2), het Italiaans kampioenschap tijdrijden U23, de GP Poggiana én de Tour de l’Avenir. Hij blijft in 2020 belofte bij Friuli CT.

Samuele Battistella (21) liet heel af en toe glimpjes van zijn talent zien. Hij won in Zuid-Afrika de Tour de Limpopo (2.2) en werd later elfde in de Tour de l’Avenir, na een inzinking in de slotrit. Het hoogtepunt van de Dimension Data U23-renner was het WK. Daar pakte hij – na de diskwalificatie van Nils Eekhoff – de wereldtitel.

Zwitserland heeft er ook een nieuw toptalent bij. Stefan Bissegger (21) is een sterke allrounder, die ook op de baan uit de voeten kan. Hij werd tweede op het WK voor beloften en wist in Tour de l’Ain (2.1) naar zijn eerste profzege te sprinten, naast een totaal van vijf andere overwinningen. Zo won hij een etappe in de Vredeskoers U23, waar hij heel knap tweede in het eindklassement werd. Ook in de Tour de l’Avenir spurtte hij na een zware dag naar winst.

Hij was die dag sneller dan Kaden Groves (20) van SEG Racing Academy. De sterke Australische spurter kende ook een goed jaar. Hij won twee etappes in zowel Le Triptyque als het Circuit des Ardennes. In Eschborn-Frankfurt werd hij tweede, maar ook in Luik-Bastenaken-Luik eindigde hij knap als achtste. Zeg maar Michael Matthews 2.0.

Last but not least passeren twee renners de revue die niet meteen in het Europese circuit scoorden. Xianjing Lyu, bijvoorbeeld. Het 21-jarige Chinese wonderkind komt uit het mountainbiken en richt zijn pijlen eerst op de Olympische Spelen van volgend jaar. Eind 2018 kwam hij in aanraking met wegwielrennen en daar keerde hij dit jaar kortstondig terug.

Hij werd tweede op het Aziatisch kampioenschap wielrennen (na Yevgeniy Gidich van Astana). Verder deed hij drie Chinese etappekoersen aan: de talentvolle klimmer won de Tour of China II (2.1), hij pakte een ritzege in de Tour of Quanzhou Bay en daarnaast werd hij vierde in de Tour of Fuzhou (2.1). Daar hebben we het laatste nog niet van gehoord.

Dat geldt ook voor de 20-jarige Savva Novikov. De Rus brak in het najaar door met ritwinst en een tweede plek in de Ronde van Roemenië (achter Alex Molenaar) en hij won een rit en het eindklassement in de Tour of Iran, beide 2.1-koersen en dus drie profzeges. Aan het begin van het seizoen deed hij ook al verdienstelijk mee in Portugese wedstrijden, met een elfde plek in de Classica da Arabida en een dertiende plaats in het eindklassement van de Volta ao Alentejo.

Ook veroverde Novikov brons op het EK Baanwielrennen voor beloften op het onderdeel puntenkoers. Hij maakt, net als Aleotti en Lyu, komend jaar (vooralsnog) nog niet de overstap naar de profs. Dat zal alles te maken hebben met de Olympische Spelen. Zo is Bissegger pas na de Spelen in dienst van EF Education First. Battistella en Groves maken wel per 1 januari de overstap, naar respectievelijk NTT en Mitchelton-Scott.