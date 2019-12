In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2019? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staan de beste sprinters van 2019 centraal.

De hegemoniale tijd van sprinters als Marcel Kittel en Mark Cavendish is voorbij. Kittel hing zijn fiets op 31-jarige leeftijd aan de wilgen, terwijl Cavendish op 34-jarige leeftijd bij Bahrain McLaren hoopt dat zijn carrière niet als een nachtkaars uitgaat. Het is te zien aan de huidige massasprints. Nieuwe namen vestigden zich in rap tempo tussen de wereldtop en die wereldtop werd ruimer dan weleer. In elke grote ronde konden meerdere sprinters zichzelf met gegronde redenen als de beste spurters zien. Maar wie is nu echt de beste sprinter van 2019?

Eerdere winnaars

2018: Elia Viviani

2017: Marcel Kittel

2016: Mark Cavendish

Dylan Groenewegen

Niemand twijfelde er op 27 maart 2019 aan dat Dylan Groenewegen de beste spurter ter wereld was. Op deze dag stond de Driedaagse Brugge-De Panne op het programma. Hoe de Amsterdammer daar Fernando Gaviria en Elia Viviani deklasseerde, was van wereldklasse. De Colombiaan en de Italiaan kwamen drie versnellingen tekort om de de Nederlander van de zege te houden.

Groenewegen zou in het seizoen 2019 maar liefst vijftien UCI-zeges boeken. Daarmee was hij de meest winnende renner uit het peloton. Zijn meest prestigieuze overwinning behaalde hij in de Tour de France, waar hij de zevende etappe naar Chalon-sur-Saône op zijn naam schreef. Ook zijn zege in de tweede etappe van Parijs-Nice verdient een eervolle vermelding. Daarin klopte Groenewegen Iván García, Philippe Gilbert en Matteo Trentin na een machtige waaierrit.

Echter, Groenewegen leed dit wielerseizoen ook een aantal gevoelige nederlagen. In de Tour de France werd de Nederlander maar liefst drie keer over de knieën gelegd door Caleb Ewan. Oké, de Nederlander was misschien niet in zijn beste vorm door een valpartij in de eerste etappe. Toch moeten deze nederlagen pijn hebben gedaan, evenals zijn nederlagen in de BinckBank Tour.

De coureur van Jumbo-Visma nam na deze verliesbeurten een korte rustperiode, waarna hij aan het einde van het jaar keihard terugsloeg in de Tour of Britain en de Tacx Pro Classic. Maar goed, deze zeges waren ‘slechts’ op .HC-niveau.



Belangrijkste uitslagen 2019

1e Tour de France – Etappe 7

1e Parijs-Nice – Etappe 1

1e Parijs-Nice – Etappe 2

1e Driedaagse Brugge-De Panne

1e Volta ao Algarve – Etappe 4

Caleb Ewan

Caleb Ewan was dit jaar de meest winnende renner in de Tour de France. The Pocket Rocket won de elfde etappe, de zestiende rit en de 21ste etappe van de grootste wielerwedstrijd. Daarmee liet de Australiër zien misschien wel de allersnelste spurter te zijn.

Ewan won in 2019 misschien minder dan Groenewegen (tien om vijftien), maar de de Australiër won wel vaker in de WorldTour dan de Nederlander (acht om vijf): drie keer in de Tour de France en twee in de Giro d’Italia. Ewan manifesteerde zichzelf in 2019 definitief als wereldtopper.

De spurter luidde zijn succesjaar in met een machtige zege op Hatta Dam en eindigde zijn seizoen met de winst in de Brussels Cycling Classic. Daar tussenin pikte de Aussie zijn zeges regelmatig mee, maar was hij nooit écht dominant. Op de Tour na. Dit seizoen heeft Ewan bijvoorbeeld regelmatig het onderspit moeten delven tegen Pascal Ackermann (Giro d’Italia), Sam Bennett (UAE Tour en Tour of Turkey) en Dylan Groenewegen (Parijs-Nice en ZLM Tour).

Als Ewan in 2020 de onomstreden nummer één ter wereld wil worden, dan moet hij zich ook dominant tonen in wedstrijden buiten de Tour de France. En dat was hij in 2019 niet.

Belangrijkste uitslagen 2019

1e Tour de France – Etappe 11

1e Tour de France – Etappe 16

1e Tour de France – Etappe 21

1e Giro d’Italia – Etappe 8

1e Giro d’Italia – Etappe 11

Pascal Ackermann

Pascal Ackermann was in 2018 als rookie een van de seizoensrevelaties met negen overwinningen. De Duitser toonde in 2019 aan zeker geen rookie meer te zijn, maar een levensgevaarlijke afmaker. Met een heel goed gevoel voor timing en positionering kwam Ackermann tot liefst dertien zeges.

Daar zaten niet alleen maar koersen van UCI .1- en .HC-niveau tussen, maar ook veel WorldTour-wedstrijden. Meer dan de helft (zeven) van Ackermanns overwinningen waren op het allerhoogste niveau, met als hoogtepunt de tweede en de vijfde etappe in de Giro d’Italia. Met ogenschijnlijk veel overschot in de benen klopte hij Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Elia Viviani in de regenachtige etappe naar Terracina. Het leverde hem uiteindelijk eindwinst in het puntenklassement op.

Ackermann mocht het in 2019 nog niet in de Tour de France laten zien op het hoogste podium en zal dat ook in 2020 nog niet moeten doen. De Duitser heeft bij BORA-hansgrohe nog altijd Peter Sagan voor zich in de pikorde. Om de beste sprinter ter wereld te zijn, moet je winnen in de Tour de France. Of is dat inmiddels verleden tijd?

Belangrijkste uitslagen 2019

1e Giro d’Italia – Etappe 2

1e Giro d’Italia – Etappe 5

1e Eschborn-Frankfurt

1e Tour de Pologne – Etappe 1

1e Tour de Pologne – Etappe 3

Sam Bennett

Gaat-ie wel of gaat-ie niet naar Deceuninck-Quick-Step? Dat was de vraag die de gemoederen bezighield aan het einde van dit seizoen. Nu deze vraag dan eindelijk beantwoord is, is het tijd om te reflecteren op de prestaties van de Ier. Met dertien zeges kan geconcludeerd worden dat Bennett zich eindelijk tussen de wereldtop heeft genesteld.

Liefst elf van deze zeges waren op WorldTour-niveau. Daarmee is Bennett de meest winnende renner in de WorldTour. Zelfs Primoz Roglic behaalde er niet meer. In Parijs-Nice (twee keer), Criterium du Dauphiné (één keer), BinckBank Tour (drie keer) en Vuelta a España (twee keer) waren de rappe benen van de Ier trefzeker. Vooral Bennetts power in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje liet een onuitwisbare indruk achter.

Alhoewel de kracht en de snelheid van Bennett buiten kijf staat, lukte het de Ier niet om de onomstreden nummer één binnen BORA-hansgrohe te worden. Met Pascal Ackermann en Peter Sagan binnen die selectie is dat misschien wel logisch, maar ook moet worden toegegeven dat Bennett vaak (misschien wel te vaak) op gevoelige nederlagen werd getrakteerd.

Alhoewel hij duidelijk de snelste sprinter was in de Vuelta, lukte het Fabio Jakobsen bijvoorbeeld wel om hem twee keer te vloeren. Bij Deceuninck-Quick-Step is het nog maar de vraag of Bennett onomstreden zal zijn, aangezien ook de ster van Jakobsen rijzende is.

Belangrijkste uitslagen 2019

1e Vuelta a España – Etappe 3

1e Vuelta a España – Etappe 14

1e Criterium du Dauphiné – Etappe 3

1e Parijs-Nice – Etappe 3

1e Parijs-Nice – Etappe 6

Elia Viviani

Elia Viviani is aankomend seizoen het speerpunt van Cofidis. Het aanstaande WorldTour-team zal tevreden zijn met de ervaren sprinter, aangezien Viviani al jaren bewijst tot de absolute wereldtop te behoren. Ook dit jaar kende de Italiaan weer een uitstekend seizoen. Viviani schoot maar liefst elf keer raak. Vooral zijn Europese titel in Alkmaar maakte indruk bij het wielerpubliek.

In Alkmaar bleek Viviani simpelweg meer kracht in de benen te hebben dan sprinters als Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann en Sam Bennett. Ackermann moest in de laatste kilometers het hoofd buigen, waarna Viviani in een sprint-à-deux afrekende Yves Lampaert. Afijn, het was misschien geen spurt, maar het zegt wel veel over de sprinter Viviani. Die is namelijk beresterk.

De kracht in de benen bracht de Italiaan ook mooie zeges in de RideLondon-Surrey Classic en de Tour de France. Wie de balans opmaakt, moet concluderen dat hij alle spurters een of meerdere keren dit seizoen heeft geklopt.

Echter, ook Viviani leed – misschien wel meer dan andere jaren – een aantal gevoelige nederlagen. Het lukte hem bijvoorbeeld niet om te winnen in de Giro d’Italia en ook zijn nederlaag in de Driedaagse Brugge-De Panne tegen Groenewegen moet pijn hebben gedaan.



Belangrijkste uitslagen 2019

Europees Kampioenschap op de weg

1e Tour de France – Etappe 4

1e Prudential RideLondon-Surrey Classic

1e EuroEyes Cyclassics Hamburg

1e Tirreno-Adriatico – Etappe 3

1e Tour de Suisse – Etappes 4 en 5