Steeds meer renners moeten inleveren maandag 6 april 2020 om 11:13

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het wielrennen. Vanwege de drastische maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn veel wedstrijden afgelast. De financiële impact raakt ook de wielerploegen. In dit artikel een overzicht van ploegen die genoodzaakt zijn in de salarissen te snijden.

WorldTour

Het personeel van Astana is gevraagd om dertig procent van het loon in te leveren zolang er geen wedstrijden worden gereden. “We zijn genoodzaakt om actie te ondernemen vanwege de economische crisis die is ontstaan na de uitbraak van het coronavirus. We willen benadrukken dat we tot nu toe alles hebben uitbetaald en we dit na de crisis opnieuw zullen doen. De renners en stafleden respecteren de beslissing, aangezien ze beseffen dat dit een exceptionele tijd is.”

De Kazachse ploeg had in 2018 en afgelopen maand ook al problemen met de financiën. Door administratieve redenen kampte het beide keren met een vertraging in het uitbetalen van de salarissen.

Bij Bahrain McLaren is de financiële nood hoog. Het teammanagement heeft drastische maatregelen moeten treffen om de coronacrisis te kunnen overleven. Voor sommige renners betekent dat een tijdelijk salarisverlaging tot wel zeventig procent.

Voorlopig gaat het om een periode van drie maanden (maart, april en mei). Bij de Bahreinse ploeg betreft het een uitstelling van het loon. Contractueel is vastgelegd dat het gekorte salaris op een later moment alsnog wordt uitbetaald. De maatregel is vooral getroffen om de financiële druk bij sponsoren en partners te verlichten.

De zwaarste maatregelen zijn voorlopig genomen bij CCC. Aan de renners bij de Poolse ploeg is gevraagd om tachtig procent van hun loon in te leveren.

Driekwart van het ondersteunde personeel – allemaal zelfstandigen – is per direct ontslagen. Het betreft onder meer ploegleiders, dokters, soigneurs en mecaniciens. Het personeel heeft te horen gekregen dat het opnieuw aan de slag kan als er weer gekoerst wordt, maar dat zal aan verminderde voorwaarden zijn.

Lotto Soudal was de eerste ploeg die melding maakte van een financiële ingreep als gevolg van het coronavirus. Het inleveren van tien procent van het salaris was bij de Belgische WorldTour-ploeg geen verplichting, maar een solidariteitsactie vanuit de teamleiding en de renners.

Uit solidariteit met de 25 werkloze personeelsleden én de sponsors, die het nu economisch moeilijker hebben, besloten de renners van Lotto Soudal, net als het voltallige teammanagement en administratief personeel, om vrijwillig afstand te doen van een deel van hun loon.

Bij Mitchelton-Scott heeft het teammanagement aangedrongen op een salarisverlaging van 70%, voor zowel de renners als het ondersteunende personeel. Bij de Australische ploeg staan onder meer de gebroeders Yates (Adam en Simon), Jack Haig en Daryl Impey onder contract. Bij de gelijknamige vrouwenploeg is wereldkampioen Annemiek van Vleuten de grote ster.

ProTeams

Burgos-BH heeft voor alle twintig renners en een deel van de staf een tijdelijke uitkering aangevraagd vanwege de coronacrisis. Zij zijn tijdelijk ontslagen en ontvangen, mits de aanvraag goedgekeurd wordt, een ww-uitkering tot de koersen weer hervat worden.

“Dit geldt voor werknemers met contracten van langere duur en voor mensen met contracten van 1 januari tot en met 31 december 2020”, heeft directeur David Cantera gemeld. “In theorie duurt deze situatie zolang de noodtoestand voortduurt. Dan moeten we zien wanneer we weer terug kunnen keren in competitie.” Bij de Spaanse ploeg staan de Nederlanders Jetse Bol en Alex Molenaar onder contract.

Riwal Readynez heeft een ingrijpende maatregel moeten nemen. De Deense ploeg heeft alle werknemers tot 9 juni op non-actief gezet, om op deze manier gebruik te kunnen kunnen maken van overheidssteun. “Deze actie stelt ons in staat om een ​​aandeel in het Deense staatssteunpakket voor bedrijven aan te vragen en om een ​​economische uitkering te krijgen in de vorm van looncompensatie”, aldus de ploeg. “Het is nog onzeker wanneer er weer wedstrijden georganiseerd gaan worden. Wanneer dit gebeurt, zullen we de aanbevelingen van de Deense autoriteiten nauwlettend volgen”, klinkt het.

Riwal Readynez rijdt dit jaar op een ProTeam licentie, de tweede divisie van de professionele wielersport. Met Martijn Budding, Piotr Havik, Arvid de Kleijn, Nick van der Lijke en Elmar Reijnders heeft de ploeg vijf Nederlanders in dienst.

Dit artikel zal voorzien worden van updates. Heb je een nieuwstip? Mail redactie@wielerflits.nl.