Bahrain McLaren dwingt renners 70% loonsverlaging donderdag 2 april 2020 om 08:40

Bahrain McLaren heeft drastische maatregelen genomen om het hoofd boven water te houden in de coronacrisis. De WorldTour-ploeg dwingt de renners om tijdelijk maar liefst 70% van het loon in te leveren.

Bronnen melden aan WielerFlits dat het gaat om een periode van drie en voor sommige zelfs vier maanden. Na de pandemie van het coronavirus zouden renners het achterstallig loon alsnog krijgen. De maatregel is mede genomen om de druk bij sponsoren te verlichten.

Cyclingnews citeert uit een brief die het teammanagement op 1 april naar alle renners heeft gestuurd. “We nemen per direct noodzakelijke beslissingen om de toekomst van de ploeg te verzekeren in deze uitdagende tijden.”

“In jouw specifieke geval verlagen we je salarisbetaling met 70% van maart, april en mei 2020.”

“We begrijpen dat de tijdelijke verlaging van het salaris lastig is, maar we vragen jullie begrip voor de ernst van de situatie waarin het team zich bevindt. De bijdrage en begrip van alle renners en medewerkers, voor, tijdens en de pandemie, wordt erg op prijs gesteld.”

In een andere e-mail meldt het teammanagement zelf voor die maanden af te zien van salaris. Bij Bahrain McLaren staan renners als Wout Poels, Dylan Teuns, Mikel Landa en Mark Cavendisch onder contract.