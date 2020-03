Renners Riwal Readynez tot 9 juni op non-actief dinsdag 31 maart 2020 om 12:32

De wielerploeg Riwal Readynez zal in ieder geval tot 9 juni niet actief zijn. De Deense formatie laat via Instagram weten dat men alle werknemers tot 9 juni op non-actief zet, om op deze manier gebruik te kunnen kunnen maken van overheidssteun.

“De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor velen aanzienlijk. Ook voor een professioneel wielerteam, zoals het onze”, klinkt het. “Wij hebben besloten om al onze renners en werknemers tijdelijk te ontslaan tot 9 juni 2020.” De maatregel was voor de renners al van kracht sinds 9 maart, maar is nu ook voor het overige personeel van toepassing. Tijdens deze periode mogen renners en medewerkers geen werkgerelateerd contact hebben met elkaar.

“Deze actie stelt ons in staat om een ​​aandeel in het Deense staatssteunpakket voor bedrijven aan te vragen en om een ​​economische uitkering te krijgen in de vorm van looncompensatie”, aldus de ploeg. “Het is nog onzeker wanneer er weer wedstrijden georganiseerd gaan worden. Wanneer dit gebeurt, zullen we de aanbevelingen van de Deense autoriteiten nauwlettend volgen”, klinkt het.

Riwal Readynez rijdt dit jaar op een ProTeam licentie, de tweede divisie van de professionele wielersport. Met Martijn Budding, Piotr Havik, Arvid de Kleijn, Nick van der Lijke en Elmar Reijnders heeft de ploeg vijf Nederlanders in dienst.