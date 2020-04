Astana bevestigt: ploeg snijdt flink in salarissen door coronacrisis woensdag 1 april 2020 om 14:33

Astana gaat renners en personeel de komende periode minder salaris betalen, zo heeft algemeen manager Jana Seel laten weten aan Cyclingnews. De WorldTour-ploeg kort de salarissen per 1 april met dertig procent. Deze maatregel blijft van kracht tot het moment dat de renners weer mogen koersen.

Begin maart werd al bekend dat Astana – niet voor het eerst – kampte met betalingsproblemen aan het personeel. De ploeg bevestigde dat niet alle lonen van de eerste maanden van 2020 waren uitbetaald, maar beloofde ook die problemen snel op te lossen. Dat was echter nog voor de coronacrisis, waardoor de ploeg nu drastische maatregelen moet nemen.

Seel: “We zijn genoodzaakt om actie te ondernemen vanwege de economische crisis die is ontstaan na de uitbraak van het coronavirus. We willen benadrukken dat we tot nu toe alles hebben uitbetaald en we dit na de crisis opnieuw zullen doen. De renners en stafleden respecteren de beslissing, aangezien ze beseffen dat dit een exceptionele tijd is.”

Teammanager Vinokourov: “Het is natuurlijk geen ideale situatie”

Teammanager Alexander Vinokourov beseft dat het zware tijden zijn. “Zowel voor de wielerwereld als voor onze ploeg. We moeten het accepteren en wachten tot de crisis over is, maar het is natuurlijk geen ideale situatie. We kunnen alleen maar hopen dat het snel voorbij is. We moeten samen deze moeilijke periode overleven.”

Astana – de ploeg van onder meer Jakob Fuglsang, Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko – is niet de eerste wielerploeg die kort op de salarissen. Zo hebben de renners en het management van Lotto Soudal uit solidariteit besloten om vrijwillig afstand te doen van een deel van hun salaris.