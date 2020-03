Deze wielerkoersen zijn afgelast (of uitgesteld) vanwege het coronavirus donderdag 19 maart 2020 om 13:30

De wereld wordt hard getroffen door het coronavirus, inmiddels een pandemie genoemd. Het openbare leven ligt in veel landen grotendeels plat en sportevenementen gaan niet door. Ook het wielrennen ligt op zijn gat. Vanwege de drastische maatregelen om de verspreiding tegen te gaan gaat veel niet door. Welke wedstrijden zijn afgelast? WielerFlits zet de professionele UCI-wedstrijden en UCI-koersen in Nederland en België op een rij.

Organisatoren van afgelaste wedstrijden kunnen bij de UCI een verzoek doen om de wedstrijd later in het jaar in te halen. De internationale wielerunie zal daar op een later moment naar kijken. Grote rondes hebben de hoogste prioriteit om ingehaald te worden, gevolgd door monumentale klassiekers. De UCI liet ook weten geen garanties te kunnen geven.

Er zijn internationaal veel meer koersen van lager niveau (UCI .2) en jeugdwedstrijden afgelast dan hieronder vermeld. Daarnaast zijn tot eind april alle wieleractiviteiten in Nederland en België van de kalender gehaald.

Februari 2020

UAE Tour, laatste twee etappes (28-29 februari | 2.UWT)

Maart 2020

Strade Bianche mannen (7 maart | 1.UWT)

Strade Bianche vrouwen (7 maart | 1.WWT)

GP Industria & Artigianato (8 maart | 1.Pro)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart | 2.UWT)

Drentse Acht van Westerveld vrouwen (13 maart | 1.2)

Ronde van Drenthe mannen (14 maart | 1.1)

Ronde van Drenthe vrouwen (15 maart | 1.WWT)

Parijs-Nice, laatste etappe (15 maart | 2.UWT)

Nokere Koerse mannen (18 maart | 1.Pro)

Nokere Koerse vrouwen (18 maart | 1.Pro)

Olympia’s Tour (18-22 maart | 2.2)

GP de Denain (19 maart | 1.Pro)

Bredene Koksijde Classic (20 maart | 1.Pro)

Youngster Coast Challenge beloften (20 maart | 1.2U)

Milaan-San Remo (21 maart | 1.UWT)

Omloop van de Westhoek vrouwen (22 maart | 1.1)

Guido Reybrouck Classic junioren (22 maart | 1.1)

Ronde van Catalonië (23-29 maart | 2.UWT)

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25-29 maart | 2.1)

Driedaagse Brugge-De Panne mannen (25 maart | 1.UWT)

Driedaagse Brugge-De Panne vrouwen (26 maart | 1.WWT)

E3 BinckBank Classic (27 maart | 1.UWT)

Classic Loire Atlantique (28 maart | 1.1)

Gent-Wevelgem mannen (29 maart | 1.UWT)

Gent-Wevelgem vrouwen (29 maart | 1.WWT)

Gent-Wevelgem Kattekoers beloften (29 maart | 1.Ncup)

Gent-Wevelgem junioren mannen (29 maart | 1.Ncup)

Gent-Wevelgem junioren vrouwen (29 maart | 1.Ncup)

Cholet-Pays de la Loire (29 maart | 1.1)

April 2020

Giro di Sicilia (1-4 april | 2.1)

Dwars door Vlaanderen mannen (1 april | 1.UWT)

Dwars door Vlaanderen vrouwen (1 april | 1.1)

Tour of Thailand (1-6 april | 2.1)

Route Adélie de Vitré (3 april | 1.1)

Le Triptique des Monts et Châteaux (3-5 april | 2.2U)

Volta Limburg Classic (4 april | 1.1)

Gran Premio Miguel Indurain (4 april | 1.Pro)

Ronde van Vlaanderen mannen (5 april | 1.UWT)

Ronde van Vlaanderen vrouwen (5 april | 1.WWT)

Ronde van Vlaanderen junioren (5 april | 1.1)

La Roue Tourangelle (5 april | 1.1)

Ronde van het Baskenland (6-11 april | 2.UWT)

Circuit Cycliste Sarthe (7-10 april | 2.1)

Scheldeprijs (8 april | 1.Pro)

Healthy Ageing Tour vrouwen (8-12 april | 2.1)

Healthy Ageing Tour junioren vrouwen (9-11 april | 2.Ncup)

Ronde van Vlaanderen beloften (11 april | 1.Ncup)

Ronde van Turkije (12-19 april | 2.Pro)

Parijs-Roubaix (12 april | 1.UWT)

Ronde van Mouscron vrouwen (13 april | 1.2)

Parijs-Camembert (14 april | 1.1)

Brabantse Pijl mannen (15 april | 1.Pro)

Brabantse Pijl vrouwen (15 april | 1.1)

GP Beiras e Serra da Estrela (17-19 april | 2.1)

Tour du Finistère (18 april | 1.1)

Arno Wallaard Memorial (18 april | 1.2)

Luik-Bastenaken-Luik beloften (18 april | 1.2U)

Amstel Gold Race mannen (19 april | 1.UWT)

Amstel Gold Race vrouwen (19 april | 1.WWT)

Tro-Bro Léon (19 april | 1.Pro)

Tour of the Alps (20-24 april | 2.Pro)

Waalse Pijl mannen (22 april | 1.UWT)

Waalse Pijl vrouwen (22 april | 1.WWT)

Belgrade Banjaluka (22-26 april | 2.1)

Vuelta a Castilla y Leon (24-26 april | 2.1)

EPZ Omloop van Borsele junioren vrouwen (24-26 april | 2.Ncup)

EPZ Omloop van Borsele vrouwen (25 april | 1.1)

PWZ Zuidenveldtour mannen (25 april | 1.2)

E3 BinckBank Classic junioren (25 april | 1.1)

EPZ Omloop van Borsele junioren mannen (26 april | 1.1)

Luik-Bastenaken-Luik mannen (26 april | 1.UWT)

Luik-Bastenaken-Luik vrouwen (26 april | 1.WWT)

Giro dell’Appennino (26 april | 1.1)

Ronde van Romandië (28 april-3 mei | 2.UWT)

Tour de Yorkshire (30 april-3 mei | 2.Pro)

Mei 2020

Eschborn-Frankfurt (1 mei | 1.UWT)

Tour of Chongming Island vrouwen (7-9 mei | 2.WWT)

Giro d’Italia (9-31 mei | 2.UWT)

Tour de Hongrie (13-17 mei | 2.1)

Juni 2020

Women’s Tour (8-13 juni | 2.WWT)

Dit overzicht wordt voorzien van updates.