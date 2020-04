‘Ook renners Mitchelton-Scott moeten geld inleveren’ maandag 6 april 2020 om 09:21

De financiële gevolgen van het coronavirus nemen rap toe in het wielrennen. Mitchelton-Scott is de volgende WorldTour-ploeg die noodgedwongen heeft besloten om hun renners en personeelsleden te korten op salaris.

In het geval van de Australische ploeg gaat het om een loonsverlaging van maar liefst zeventig procent, meldt Het Nieuwsblad. Na CCC Team (+/- 80%) Bahrain-McLaren (70%), Astana (30%) en Lotto-Soudal (10%) is Mitchelton-Scott daarmee de vijfde WorldTour-ploeg die gaat besparen op de loonkosten in de hoop de coronacrisis te overleven.

Grootste slachtoffer is voorlopig CCC. Bij de Poolse ploeg is driekwart van het personeel, allemaal zelfstandigen, per direct ontslagen. Het betreft onder meer ploegleiders, dokters, soigneurs en mecaniciens. Aan de renners is gevraagd om tachtig procent van hun loon in te leveren.