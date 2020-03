Opnieuw betalingsproblemen bij Astana maandag 9 maart 2020 om 11:34

Renners en stafleden van Astana wachten nog op hun salarissen van dit jaar, wat naar verluidt al leidde tot de nodige onrust. De Kazachse ploeg bevestigt in een reactie dat nog niet alle lonen zijn uitbetaald en is ervan overtuigd dat de betalingsproblemen na deze week zijn opgelost.

Vandaag meldde de Spaanse sportkrant AS dat Astana haar renners en stafleden de salarissen van januari en februari nog niet had uitbetaald. Dat zou reeds tot de nodige nervositeit leiden bij de medewerkers van de ploeg, die ze wel al probeerde gerust te stellen, maar nog geen precieze datum van uitbetaling kon voorleggen. Ook in 2018 kwam het Kazachse team al eens in het nieuws door achterstallige salarissen.

Dat alle salarissen van dit jaar nog niet zijn betaald, bevestigt Astana in een reactie. “De betaling is gedeeltelijk uitgevoerd.” Volgens de ploeg, die gefinancierd wordt door overheidsinstanties, is er soms een vertraging in alle uitbetalingen is door een trage administratieve verwerking in de toekenning van de financiële middelen. “Vorige week ontving ons team de officiële bevestiging dat het probleem aan het einde van deze week opgelost is en dat we het benodigde geld ontvangen.”

“We zijn ervan overtuigd dat na deze week de problemen opgelost zijn en dat we kunnen blijven presteren in de komende koersen. We willen ook duidelijk maken dat onze huidige terugtrekking uit wedstrijdverband vanwege het coronavirus niets te maken heeft met de financiële vertraging.” Astana maakte vorige week bekend dat haar renners tot en met 20 maart aan de kant blijven in verband met het coronavirus en daarom staat de ploeg niet aan het vertrek van Parijs-Nice. Zo wil het team de gezondheid van haar renners en staf beschermen.