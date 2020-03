Burgos-BH vraagt tijdelijke uitkering aan voor renners zondag 29 maart 2020 om 14:59

Burgos-BH heeft voor alle twintig renners en een deel van de staf een tijdelijke uitkering aangevraagd vanwege de coronacrisis. Zij zijn tijdelijk ontslagen en ontvangen, mits de aanvraag goedgekeurd wordt, een ww-uitkering tot de koersen weer hervat worden. Dat bevestigt de ploeg aan AS.

“Dit geldt voor werknemers met contracten van langere duur en voor mensen met contracten van 1 januari tot en met 31 december 2020”, vertelt directeur David Cantera. “In theorie duurt deze situatie zolang de noodtoestand voortduurt. Dan moeten we zien wanneer we weer terug kunnen keren in competitie.” Bij de Spaanse ploeg rijden met Jetse Bol en Alex Molenaar twee Nederlanders.

Het ProTeam Burgos-BH is de eerste professionele wielerploeg in Spanje die de zogenoemde ERTE hebben aangevraagd. Ook meerdere voetbalclubs hebben dat gedaan voor personeel en spelers. Het voortbestaan van Burgos-BH komt niet in gevaar: de ploeg wordt gesubsidieerd door de provincie en de gemeente Burgos en heeft daarnaast langlopende contracten met andere sponsoren.

Eerder liet Lotto Soudal al weten dat de renners uit solidariteit een deel van hun salaris inleveren. Daarnaast is een deel van de staf tijdelijk werkloos bij de Belgische WorldTour-ploeg.