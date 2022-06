NK wielrennen 2022: Programma en uitslagen

In de week van 20-26 juni staat het NK wielrennen op het programma. Eerst wordt het Nederlands kampioenschap tijdrijden verreden in Emmen en omgeving, waarna in het weekend de wegwedstrijden gepland staan op en rond de VAM-berg. WielerFlits zet het NK-programma op een rij en voegt daar later de uitslagen aan toe.

NK tijdrijden in Emmen

Woensdag 22 juni 2022

NK tijdrijden voor nieuwelingen meisjes, U17







Start eerste renner: 09.00 uur

NK tijdrijden voor junioren vrouwen, U19







Start eerste renner: 09.35 uur

NK tijdrijden voor nieuwelingen jongens, U17







Start eerste renner: 10.10 uur

NK tijdrijden voor junioren mannen, U19







Start eerste renner: 10.55 uur

NK tijdrijden voor beloften mannen, U23







Start eerste renner: 12.23 uur

NK tijdrijden voor elite vrouwen







Start eerste renner: 14.35 uur

NK tijdrijden voor elite mannen







Start eerste renner: 16.10 uur, finish laatste renner: rond 18.00 uur

NK op de weg op VAM-berg

Vrijdag 24 juni 2022

NK op de weg voor beloften mannen, U23 (126,2 km)







Start: 09.30 uur

NK op de weg voor elite mannen (194,5 km)







Start: 13.15 uur in Westerbork

NK op de weg voor nieuwelingen jongens, U17 (63 km)







Start: 18.30 uur

Zaterdag 25 juni 2022

NK op de weg voor nieuwelingen meisjes, U17 (49,9 km)







Start: 09.30 uur

NK op de weg voor junioren vrouwen, U19 (69 km)







Start: 11.30 uur

NK op de weg voor elite vrouwen (124,5 km)







Start: 14.40 uur in Westerbork

Zondag 26 juni 2022

NK op de weg voor elite-zonder-contract vrouwen (111,9 km)







Start: 10.00 uur

NK op de weg voor elite-zonder-contract mannen (126,2 km)







Start: 13.20 uur