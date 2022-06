Bauke Mollema stunt met Nederlandse titel tijdrijden in Emmen, zilver Tom Dumoulin

Bauke Mollema heeft zich in Emmen gekroond tot Nederlands kampioen tijdrijden. Na een beproeving van 29,4 kilometer bleek de ervaren rot van Trek-Segafredo, die dit jaar zijn debuut maakte op het tijdritkampioenschap, de snelste in Drenthe. Hij neemt de rood-wit-blauwe trui over van Tom Dumoulin, die zilver won in de eerste wedstrijd sinds hij zijn afscheid aankondigde.

Het deelnemersveld bij de mannen was ingedeeld in drie blokken. Van het eerste blok was Brian Megens de snelste in een tijd van 34.04 minuut. In het tweede blok stonden met Jos van Emden en Daan Hoole twee specialisten uit de WorldTour aan het vertrek en dat was te merken aan de tussentijden.

Van Emden zette een snelste eerste tussentijd neer, maar aan punt twee was Hoole de snelste, weliswaar met één seconde verschil. De jongeling van Trek-Segafredo breidde zijn voorsprong op Van Emden in het laatste deel verder uit naar 12 seconden. De eindtijd van Hoole (33.36 minuut) was dan ook het mikpunt voor de laatste groep.

Debuterende Mollema is klasse apart

In die groep stonden onder meer Tim van Dijke, NK-debutant (!) Bauke Mollema, Julius van den Berg, Elmar Reinders, Mick van Dijke, Sebastian Langeveld en uittredend kampioen Tom Dumoulin aan de start.

De verrassend snelste eerste tussentijd kwam van Mollema, die als enige onder de tien minuten dook en Van Emden (5 seconden) en Dumoulin (10 seconden) voorbleef. De 35-jarige Groninger zette door en was ook aan het tweede meetpunt én de finish de snelste. Met zijn eindtijd van 33.03 minuut, goed voor een gemiddelde van 53,3 km/h, was hij 33 seconden sneller dan Hoole.

Maar er moesten na Mollema nog een aantal renners finishen. Dumoulin kwam daarvan nog het dichtst in de buurt. Aan het tweede tussenpunt had de afscheidnemende Limburger 18 seconden achterstand en dat liep aan de eindstreep op tot een verschil van 31 seconden. Daarmee was Dumoulin nog nipt sneller dan Daan Hoole, die het brons ontving. Het zilver was voor Dumoulin.

Jos van Emden viel twaalf seconden naast het podium, hij werd vierde. Elmar Reinders, Julius van den Berg, Marien Bogerd, Brian Megens, Tim van Dijke en Sebastian Langeveld maakten de top-10 compleet.