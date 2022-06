Pascal Eenkhoorn klopt Hoole en wint NK wielrennen 2022

Pascal Eenkhoorn heeft het NK wielrennen 2022 gewonnen. Op de VAM-berg klopte de renner van Jumbo-Visma Daan Hoole (Trek-Segafredo), met wie hij op 26 kilometer van de streep was weggereden uit een omvangrijke kopgroep.

Twee dagen nadat Bauke Mollema zich tot de nieuwe Nederlands kampioen tijdrijden kroonde, was het tijd voor de wegrit voor elite-mannen. Anders dan andere jaren werd de wedstrijd al op vrijdag gehouden in plaats van zondag: slechts twintig kilometer ten noorden van de NK-route rond de VAM-berg stond voor het weekend namelijk ook al de TT van Assen in de agenda. Het kwam de renners die ook meedoen aan de Tour de France wel goed uit, want die gaat komende week ook al op vrijdag in plaats van zaterdag van start.

Het parcours begon in Westerbork en leidde dan naar de omloop over de VAM-berg. Deze volle ronde van veertien kilometer die in totaal dertien keer moest worden afgelegd voerde over beide beklimmingen van de heuvel en ging door het dorp Drijber. Inclusief de aanlooplus was de route 194,5 kilometer lang. Timo Roosen verscheen als titelverdediger aan de start. De snelle man van Jumbo-Visma reed een jaar geleden solo naar zijn eerste nationale titel bij de profs. Sjoerd Bax van Metec-SOLARWATT werd toen tweede, Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) was derde.

Na een levendige beginfase rijdt een kopgroep van zestien weg

Om kwart over een werd de koers onder regenachtige omstandigheden op gang gebracht. Toen de renners eenmaal op de lokale ronde waren, zorgde de VAM-berg meteen voor actie. Diverse kopgroepjes, onder andere met een actieve Tom Dumoulin, probeerden zich in de eerste ronden van de wedstrijd los te rukken van het peloton, maar steeds werd alles teruggehaald. Pas na een uur koers wist een omvangrijke kopgroep van zestien weg te rijden en een serieus gaatje te slaan met de rest.

Deze groep bestond uit Timo Roosen, Mick van Dijke, Tom Dumoulin, David Dekker, Sam Oomen (Jumbo-Visma), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché), Arvid de Kleijn (Human Powered Health), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Martijn Budding (Riwal), Bart Lemmen, Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), Stijn Daemen, Bram Dissel (BEAT Cycling) en Nils Sinschek (ABLOC). Zij pakten ruim een minuut voorsprong op het peloton.

In de vijfde ronde had Dekker even een gaatje geslagen op de rest van de kopgroep, maar deze ontsnapping werd een ronde later al ongedaan gemaakt. Achter de kopgroep reed een tweede groep van veertien weg met daarbij onder meer Tim van Dijke, Mike Teunissen, Jos van Emden, Olav Kooij, Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Bram Welten, Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Jan Maas (BikeExchange), Corné van Kessel (Intermarché) en Julius van den Berg (EF).

Kopgroep breekt

De kopgroep functioneerde niet optimaal en er werd dan ook gekoerst. De eenlingen probeerden de koers hard te maken, terwijl Jumbo-Visma het numerieke overwicht uitspeelde: de ploeg werkte voorin in de koers niet mee maar achterin de koers ook niet. In de achtste ronde brak de kopgroep, waarbij Dumoulin, Vermeltfoort, Daemen, Dissel en Sinschek eraf gingen vooraan. Zij wapperden terug in de tweede groep. In de negende ronde sprongen Teunissen en Sinkeldam juist naar de kopgroep toe, die daardoor uit dertien man bestond.

Eenkhoorn slaagde er eveneens in naar de kopgroep toe te springen, waardoor Jumbo-Visma zes man van voren had. Vanaf dat moment begon het Nederlandse WorldTeam mee te draaien om de anderen, die op een halve minuut reden, op achterstand te houden. In de tiende ronde en aan het begin van de elfde bleef het onrustig en moest Dekker er voorin af. Op 38 kilometer van de streep viel Van der Hoorn aan, maar de versnelling van de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert werd meteen gepareerd door Jumbo-Visma.

Van den Berg probeerde het vervolgens en de renner van Groupama-FDJ kreeg Mick van Dijke mee. Zij zagen Teunissen, Oomen, Eenkhoorn, Hoole, Riesebeek en Lemmen aansluiten. Ook Roosen, Van der Hoorn, De Kleijn, Budding en Sinkeldam konden terugkeren. Vlak voor de twee-na-laatste passage van de finish probeerde Riesebeek het, waardoor Budding eraf moest. De kopgroep bestond toen nog maar uit twaalf man. Ondertussen was duidelijk dat de winnaar van voren zat.

Hoole valt aan en krijgt Eenkhoorn mee

Hoole versnelde op 26 kilometer van de streep en Eenkhoorn sprong mee. Daarachter werd de koers lamgelegd door Jumbo-Visma, dat de vlucht van Eenkhoorn probeerde te verdedigen. De anderen wilden zich zomaar niet bij de situatie neerleggen en Van der Hoorn trok de tegenaanval in gang. Eenkhoorn, die dit seizoen al de Giro d’Italia reed, en Hoole, derde op het NK tijdrijden, werkten echter goed samen en gingen er vol voor. Bovendien viel het achter hen op 22 kilometer van de finish stil, dus gingen de koplopers rijden voor de zege.

Eenkhoorn en Hoole begonnen met dertig seconden op Teunissen, Oomen en Riesebeek – en een stukje verder Van der Hoorn en Lemmen – aan de laatste ronde. De koplopers konden niet meer stilvallen en deden dat ook niet meer. Op twee kilometer van de finish begonnen ze aan de laatste twee klimmetjes op de VAM-berg. Het kwam aan op de laatste oplopende strook waar Eenkhoorn het met een krachtige sprint afmaakte. Hoole moest genoegen nemen met de tweede plaats. Van der Hoorn reed kort daarachter naar de derde plaats.