Axel van der Tuuk met overmacht Nederlands tijdritkampioen bij beloften

Axel van der Tuuk is de nieuwe Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. De 21-jarige coureur van Metec-Solarwatt was een klasse apart op het 29,4 kilometer lange parcours rond Emmen. Hij bleef nummer twee Mike Vliek van Allinq CT liefst 37 seconden voor. Enzo Leijnse van Development Team DSM werd derde.

De eerste richttijd werd neergezet door Yanne Dorenbos. Zijn 34.50 minuut was goed voor een gemiddelde snelheid van 50,6 km/h. Dat bleek bij lange na niet genoeg voor de winst, want Axel van der Tuuk dook liefst 49 seconden onder de tijd van Dorenbos. Van der Tuuk klokte 34.01 minuut.

Mike Vliek, Enzo Leijnse en Tim Marsman, die nog wel de snelste eerste tussentijd had neergezet, Roel van Sintmaartensdijk, Loe van Belle en Lars Boven kwamen allemaal niet aan die 34.01 van Van der Tuuk. Wel mochten Vliek (op 37 seconden) en Leijnse (op 43 seconden) mee het podium op in Emmen.

Nieuwe kans bij Metec-Solarwatt

Axel van der Tuuk kwam in de winter van 2019 op 2020 met adelsbrieven over van de junioren naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Daar moest hij na blessureleed en motivatieproblemen eind 2021 echter vertrekken, waarna Metec-Solarwatt hem een nieuwe kans bood.

Bij de ploeg van Michel Megens lijkt de Assenaar weer op te bloeien. In de ZLM Tour van vorige week was Van der Tuuk nog een van de motoren van de kopgroep in de slotrit. Het hele jaar maakt hij al een gedegen indruk.

Het staat 'm goed! Axel van der Tuuk in het rood-wit-blauw! 🇳🇱#NKtijdrijden pic.twitter.com/9aEEaBA08T — Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com (@metecct) June 22, 2022