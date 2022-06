Riejanne Markus klopt Shirin van Anrooij en wordt Nederlands wegkampioen

Riejanne Markus is de nieuwe Nederlandse kampioen op de weg bij de vrouwen. Op de VAM-berg versloeg de renster van Team Jumbo-Visma Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo), met wie ze op 10 kilometer van de finish was weggereden uit het fors uitgedunde peloton. Het was voor Markus de eerste Nederlandse wegtitel uit haar carrière.

Drie dagen na het door Ellen van Dijk gewonnen NK tijdrijden, stond voor de vrouwen het NK op de weg op het programma. Het parcours begon in Westerbork en voerde dan naar de plaatselijke omloop rond de VAM-berg. Deze lokale ronde van veertien kilometer, die acht keer moest worden afgelegd, ging over beide beklimmingen van de VAM-berg en liep door het dorp Drijber. De finish lag na 124,5 kilometer op de tweede klim van de VAM-berg. Naast de elite-vrouwen kwamen ook de beloftes in actie.

Bij de elite-vrouwen werd gezocht naar een opvolger voor Amy Pieters, die na haar zware ongeval in december haar titel niet kon verdedigen. Voor de start van de wedstrijd werd stilgestaan bij de meervoudige wereldkampioene op de baan en de Europese wegkampioene van 2019. Voor haar is een crowdfunding opgestart waarvan met de opbrengsten de dure middelen en behandelingen die nodig zijn bij haar herstel, kunnen worden bekostigd. Thijs Rondhuis, organisator van het NK, doneerde de eerste 1000 euro.

Rustig begin van de koers

Rond tien over half drie werd het startsein gegeven. Na twaalf kilometer was het peloton nog altijd compleet toen aan de plaatselijke omloop rond de VAM-berg werd begonnen. In de tweede ronde kwamen de eerste bewegingen in het peloton. Veldrijdster Aniek van Alphen van Plantur-Pura en Aafke Soet (Jumbo-Visma) probeerden weg te springen, maar werden weer gegrepen. Na een uur koers was alles nog bij elkaar. Rond halfkoers, in de vierde ronde, brak het peloton en een grote groep scheidde zich af.

De onrust in de koers nam toe. Op 56 kilometer van de streep ging Riejanne Markus in de aanval en even later kreeg de renster van Jumbo-Visma versterking van zeven rensters. In de vijfde ronde werd deze aanval echter al teruggehaald. Op veertig kilometer van de streep probeerde Markus’ ploeggenote Marianne Vos het. De viervoudig nationaal wegkampioene pakte vijftig seconden op het peloton, maar de weg naar de finish was nog lang. Door toedoen van Ellen van Dijk van Trek-Segafredo werd Vos teruggehaald.

Het peloton kreeg in de voorlaatste ronde Vos weer in het vizier en op 21 kilometer van de streep liet ze zich inlopen. Vlak voor de voorlaatste keer de VAM-berg reden Marjolein van ’t Geloof (Le Col-Wahoo), Lonneke Uneken (SD Worx) en Markus weg en meerdere rensters sloten aan. Echter was de samenwerking niet optimaal, waardoor alles weer samenkwam voor de klim. Ellen van Dijk nam de controle in het uitgedunde peloton, terwijl Lorena Wiebes zich vastbeet in het achterwiel van de houdster van het werelduurrecord voor vrouwen.

Wiebes maakt een sterke indruk

Uneken versnelde op de eerste klim van de VAM-berg, maar Wiebes zat weer op het wiel. Op de kasseienklim ging de renster van SD Worx nog een keer op de pedalen staan, maar alles bleef bij elkaar. Op de tweede klim trok Shirin van Anrooij van Trek-Segafredo stevig door en enkel Wiebes en Vos konden mee. Van Dijk sprong naar voren en nam Markus mee. Markus probeerde het aan het eind van de VAM-berg, maar er zat niet genoeg pit in de aanval. Wiebes, Uneken en Van Dijk schoven met de renster van Jumbo-Visma mee.

Het peloton dat uit nog geen twintig rensters bestond, kwam op elf kilometer van de streep weer samen. Nederlands U23-kampioen tijdrijden Van Anrooij probeerde het dan nog maar eens en Markus, ook een begenadigd tijdrijdster, reed naar haar toe. SD Worx en Wiebes hadden de slag gemist, terwijl de ploeggenotes van de koploopsters deze aanval beschermden. De achtervolging kwam niet op gang, waardoor Van Anrooij en Markus twintig seconden konden pakken in aanloop naar de laatste beklimming van de VAM-berg.

Markus verrichtte op twee kilometer van de finish geen kopwerk meer, waardoor Van Anrooij het vuile werk zelf moest opknappen. Hun voorsprong begon daarom langzaam maar zeker terug te lopen. Het laatste gaatje werd op de VAM-berg echter niet dichtgereden, waardoor Van Anrooij en Markus op het laatste klimmetje naar de finish gingen strijden om de winst. Markus was daar de sterkste, ook al kwam Van Anrooij nog dichtbij. Lorena Wiebes won de sprint van de achtervolgers en legde beslag op de bronzen medaille.