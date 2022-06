Max Kroonen kroont zich tot Nederlands kampioen bij de beloften

Max Kroonen heeft zich vrijdag gekroond tot Nederlands kampioen wielrennen bij de beloften. De coureur van VolkerWessels rekende op de VAM-berg af met Loe van Belle van Jumbo-Visma Development Team. Zij maakten deel uit van een kopgroep van vijf die in de finale was weggereden.

De eerste aanval van de dag was van Axel van der Tuuk, die woensdag in Emmen met groot machtsvertoon nog tijdritkampioen werd bij de beloften. Heel lang duurde zijn aanvalspoging niet. Jordan Habets probeerde ook nog weg te rijden, maar ook hij werd snel ingerekend.

Vier rondes voor het einde probeerde Finn Roumen het. De coureur van WPGA had ruim tien seconden voorsprong op een groot en vooral natgeregend peloton en dat bleek niet genoeg om een hele ronde van 14,1 kilometer vooruit te blijven.

Met nog twee rondes te gaan wist een eerste serieuze kopgroep zich te onderscheiden. Loe van Belle (Jumbo-Visma), Wessel Mouris (WPGA), Jordan Habets (Metec-Solarwatt), Mees Hendrikx (Alpecin-Fenix) en Max Kroonen (VolkerWessels). Zij hadden een kleine halve minuut voorsprong en wisten het verschil alsmaar groter te maken.

Bij het ingaan van de slotronde op de VAM-berg, waar de streep niet lag op het Atteropad met kasseien maar op het daaropvolgende steile Mount Vampad (200 meter aan 12%), was het verschil opgelopen tot meer dan een minuut. Uit die kopgroep wisten Van Belle en Kroonen zich in de slotfase los te rijden, waarna Kroonen in de sprint bergop de beste was.

Voor de 21-jarige Kroonen is het zijn eerste overwinning in de drie jaar dat hij bij VolkerWessels rijdt. In 2018 wist hij al wel Nederlands kampioen bij de junioren te worden in Philippine. Achter Kroonen moest Loe van Belle (20 jaar) genoegen nemen met het zilver. Negen seconden achter de twee eindigde Mees Hendrikx (21) als derde. Jordan Habets (20) en Wessel Mouris (19) volgden op vijftien seconden van de winnaar.