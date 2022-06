NK 2022: Puck Langenbarg verovert titel bij nieuwelingen meisjes

Puck Langenbarg uit Berkelland is op de VAM-berg in Wijster gekroond tot de nieuwe Nederlands kampioene bij de nieuwelingen meisjes. In een sprintje met vijfde haalde ze het voor Noi Maes en Fee Knaven; zij is de dochter van oud-prof Servais. Langenbarg werd in 2020 ook al eens Nederlands jeugdkampioen veldrijden.

De nieuwe Nederlands🇳🇱 kampioene bij de nieuwelingen meisjes 🥇Puck Langenbarg

🥈 Noi Moes

🥉 Fee Knaven

4 Selena Baas

5 Hannah Jansen#NKwielrennen pic.twitter.com/rKm9xzEeff — NK Wielrennen (@NK_wielrennen) June 25, 2022