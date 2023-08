Youri IJnsen • vrijdag 25 augustus 2023 om 15:10

In Memoriam: Tijl De Decker, een talentvolle sprinter die dat de wereld nooit kon tonen

Het wielerjaarboek kent dit jaar meerdere inktzwarte bladzijdes. Na het overlijden eerder deze zomer van Gino Mäder, verliest het peloton met Tijl De Decker opnieuw veel te vroeg een van haar vrienden. Woensdagmiddag raakte de Belg (22) betrokken bij een ernstig ongeluk met een personenauto. Met zware verwondingen werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in een coma belandde. Aan de gevolgen van het noodlottige ongeluk kwam hij op vrijdagmorgen 25 augustus 2023 te overlijden. Een necrologie.

Tijl De Decker (29 juli 2001) wordt geboren in Antwerpen. Op latere leeftijd verhuist hij met zijn gezin naar Wommelgem, waar zijn vier jaar oudere broer Alfdan uitgroeit tot zijn grote voorbeeld. Via de opleidingsploeg van Lotto Soudal maakt de snelle Alfdan zijn profdebuut in 2019 bij Wanty-Gobert. Na twee seizoenen bij de Waalse formatie en een aantal dichte ereplaatsen in Belgische semiklassiekers, moet de oudste De Decker eind 2020 het veld ruimen. Tarteletto-Isorex vist hem op, maar na een jaar besluit Alfdan zijn professionele loopbaan te beëindigen en verder te gaan op clubniveau. Zijn jongere broertje Tijl maakt als junior en belofte tot dan toe weinig indruk.

Van nationaal circuit naar profzege in half jaar tijd

In 2022 verandert dat in het shirt van Acrog-Tormans. De jongste De Decker is vastbesloten om zijn familienaam hoog te houden. De betere resultaten komen ook in de U23 Road Series en enkele Belgische en Franse nationale koersen. Als de opleidingsploeg van Lotto Dstny vervolgens belt, twijfelt De Decker geen seconde. De overgang naar een meer professionelere omgeving doet hem direct goed. In Brussel-Opwijk (zo’n beetje de eerste beloftenkoers in België) eindigt hij meteen als derde. Na een goede winter mag hij in de Tour of Taiwan meteen met de profs mee. Van nationale koersen tot UCI 2.1-niveau in amper een paar maanden. Sterker: hij wint meteen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tijl De Decker (@tijldedecker)

Na meer koersen begint De Decker eind april écht te oogsten. In de Britse gravelkoers Rutland-Melton Classic is alleen het Amerikaanse toptalent Luke Lamperti sneller. Ook in Eschborn-Frankfurt U23 is hij er een week later heel dichtbij. De snelle Belg overleeft op de Dag van de Arbeid de lastige Duitse beloftenkoers, maar strandt net buiten het podium op plek vier. Zes dagen daarna valt wél alles op zijn plek. En in wat voor koers ook: Parijs-Roubaix voor beloften. De Decker beschikt die dag over wonderbenen. Op Carrefour de l’Arbre bedraagt zijn solo-voorsprong ruim een halve minuut. Vijftien kilometer later rijdt hij alleen de Velodrôme binnen.

Held in Roubaix, jeugdzonde in de Giro

“Dit waren de mooiste twintig kilometer van mijn carrière”, zegt hij achteraf tegen Het Nieuwsblad. “Er zaten duidelijk flink wat Belgen in de tribunes want tijdens dat ultieme rondje op de piste hoorde ik heel de tijd mijn naam scanderen. Dat was echt super. Die wedstrijd op televisie zien heeft iets magisch. Nu het zelf op dat parcours waarmaken is natuurlijk nog oneindig veel mooier.” Broer Alfdan zag dat het goed was. “Meestal moet ik niet naar mijn woorden zoeken, maar nu ben ik toch sprakeloos. Tijl was heel goed bezig, maar Parijs-Roubaix winnen is nog van een andere orde. Hij heeft dit seizoen echt een enorme stap voorwaarts gezet”, stak zijn broer hem toe.

Met een vierde plaats in Omloop Het Nieuwsblad voor beloften toonde hij andermaal zijn talent voor de klassiekers. Toch haalde De Decker ook met een iets minder fraai feit het nieuws. De Belg was namelijk een van de 31 beloften die in de Giro Next Gen werd gediskwalificeerd, omdat hij aan de auto naar boven ging op de Stelvio. Mondiaal werd het breed uitgemeten. Zijn ploeg Lotto Dstny ging er luchtig mee om: “Tijl zal niet meer starten. Nou, vanwege een jeugdzone die hij niet meer zal begaan. Onze renner beseft dat hij een fout heeft gemaakt. Hij was niet van plan om het te doen, maar zwichtte onder groepsdruk. De ontgoocheling bij De Decker is heel erg groot.”

🔥 TIJL DE DECKER REMPORTE PARIS-ROUBAIX U23 🔥 Magnifique victoire en solitaire du belge 😍 pic.twitter.com/XWZgXDkf5D — Paris-Roubaix Espoirs U23 (@parisroubaixU23) May 7, 2023

When you win Roubaix 😍

Congratulations Tijl ! #ParisRoubaixU23 pic.twitter.com/29jogJXsYu — Les Amis de Paris-Roubaix (@A_ParisRoubaix) May 7, 2023

Profcontract dat niet meer ingaat

Toch is het geen verrassing als tijdens de Tour de France het persbericht naar buiten komt dat Lotto Dstny de jonge De Decker per 2024 prof maakt. “Ik ben blij dat ik de overstap naar de profs kan maken volgend seizoen bij Lotto Dstny”, zegt hij in het persbericht. “Dit seizoen heb ik enorme stappen vooruit gezet bij de opleidingsploeg. Vorig jaar speelde ik enkel mee voor winst in nationale wedstrijden, nu doe ik ook mee op internationaal niveau. Ik zie geen betere omgeving dan Lotto Dstny om me verder te ontwikkelen. Ik omschrijf mezelf als een klassieke renner met een goede sprint en ik hoop om me volgend jaar een paar keer te laten zien in kleinere koersen.”

Maar dat zullen we helaas nooit weten. Na een vierde plaats op het Belgisch kampioenschap op de weg voor beloften van afgelopen zondag, komt De Decker woensdag tijdens een training hard in botsing met een auto. Hij vliegt door de achterruit. De jongeling verliest veel bloed en gaat met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Lier. Na een operatie verplaatsen de medici hem diezelfde avond nog over naar het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Ondanks de beste hulp van de artsen aldaar, heeft De Decker het niet gehaald. Zo zal er voor altijd een krabbel staan onder een profcontract per 1 januari 2024, dat nooit zal ingaan.

We herinneren ons een renner die met vechtlust uit het juiste hout gesneden leek te zijn en als mens nog heel de wereld aan zijn voeten had liggen.

Rust zacht, Tijl.