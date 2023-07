Tijl De Decker wordt prof bij Lotto Dstny, drie renners verlengen contract

Tijl De Decker komt in 2024 de hoofdmacht van Lotto Dstny versterken. De 21-jarige renner stroomt door vanuit de opleidingsploeg en heeft een contract getekend voor twee jaar. Cedric Beullens, Brent Van Moer en Jarrad Drizners hebben hun verbintenis met het profteam dan weer verlengd.

De Decker behaalde dit seizoen de nodige ereplaatsen voor Lotto Dstny Development, waaronder vierde plaatsen in de beloftenversies van Eschborn-Frankfurt en de Omloop Het Nieuwsblad. Ook wist hij in 2023 twee keer te winnen: een rit in de Tour of Taiwan én Parijs-Roubaix Espoirs.

“Ik ben blij dat ik de overstap naar de profs kan maken volgend seizoen bij Lotto Dstny”, zegt De Decker in een persbericht. “Dit jaar heb ik enorme stappen vooruit gezet bij de jongerenploeg. Vorig jaar speelde ik enkel mee voor winst in nationale wedstrijden, nu doe ik ook mee op internationaal niveau. Ik zie geen betere omgeving dan Lotto Dstny om me verder te ontwikkelen.”

“Ik omschrijf mezelf als een klassieke renner met een goede sprint en ik hoop om me volgend jaar een paar keer te laten zien in kleinere wedstrijden, van 1.1. niveau, niet om meteen zelf te winnen, maar om te winnen met de ploeg.”

Contractverlengingen

Brent Van Moer (25), Beullens (26) en Drizners (24) hebben allen hun contract bij Lotto Dstny met twee jaar verlengd, tot eind 2025. “We zijn blij met deze drie verlengingen”, zegt CEO Stéphane Heulot. “Het is voor ons van groot belang dat we de klassieke kern kunnen blijven behouden. De voorbije maanden toonde de ploeg z’n aanvalslust in de voorjaarskoersen en dat gebeurde mede dankzij deze teamplayers. Zij passen perfect in onze ploeg en de plannen die we hebben voor de toekomst.”