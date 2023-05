Solozege Lotto Dstny-talent Tijl De Decker in Parijs-Roubaix voor beloften

Tijl De Decker heeft zondag de belofteneditie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De 21-jarige Belg van Lotto Dsnty kwam na een mini-Helleklassieker van bijna 165 kilometer solo over de finish op de wielerbaan van Roubaix.

De Decker, die eerder dit seizoen al een profzege boekte in de Tour de Taiwan, reed een ijzersterke finale. Na de loodzware kasseienstrook van Carrefour de l’Arbre had hij 35 seconden voorsprong en die voorsprong breidde hij alleen maar verder uit tot op de streep op het Vélodrôme.

Achter De Decker had landgenoot Gil Gelders (Soudal Quick-Step Devo) zich losgeweekt in de strijd om de tweede plaats. Hij zorgde voor een Belgisch een-tweetje in een natte editie van Roubaix voor beloften.

De afgelopen drie jaar ging Parijs-Roubaix U23 niet door, waardoor De Decker zich de opvolger mag noemen van Tom Pidcock, die in 2019 zegevierde op de Noord-Franse kasseien.

🔥 TIJL DE DECKER REMPORTE PARIS-ROUBAIX U23 🔥 Magnifique victoire en solitaire du belge 😍 pic.twitter.com/XWZgXDkf5D — Paris-Roubaix Espoirs U23 (@parisroubaixU23) May 7, 2023