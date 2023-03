Tijl De Decker zorgt voor Belgisch succes in Tour de Taiwan

De derde etappe van de Tour de Taiwan (2.1) is gewonnen door Tijl De Decker. De 21-jarige Belg, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, bleek in de sprint over de snelste benen te beschikken. De Italiaan Enrico Zanoncello werd tweede, Nederlander Raymond Kreder derde. Die laatste gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

In de derde etappe van de Tour de Taiwan reden de renners van Hsinchu naar Taichung. Onderweg stonden er twee beklimmingen op het menu, met halfweg koers een klim (10,9 km aan 4,6%) van eerste categorie. Eenmaal op de top van de laatste helling (800 meter aan 7%) was het nog goed 15 kilometer tot de finish.

Het parcours bleek lastig genoeg om de pure sprinters overboord te gooien, maar we kregen alsnog een sprint met een zestigtal renners. In deze spurt kwam Tijl De Decker als winnaar uit de bus. De jonge Belg was in de openingsrit al vijfde, maar wist vandaag af te rekenen met Zanoncello en Kreder. Het is voor De Decker, die eind februari ook al derde was in Brussel-Opwijk, zijn eerste profoverwinning.

In het klassement zijn er wel enkele verschuivingen, al blijft de top-3 ongewijzigd. Raymond Kreder gaat nog altijd aan de leiding. De Nederlander wist aan de streep wel enkele bonificatieseconden te pakken, waardoor het verschil met zijn naaste belager Jordi López nu zes seconden is. Een andere Spanjaard, Benjamín Prades, is de voorlopige nummer drie op twaalf tellen van Kreder.

Looks like Tijl De Decker won the third stage of Tour de Taiwan pic.twitter.com/mfyCc9Z4AN — Eemeli (@LosBrolin) March 14, 2023

Woensdag staat er een lastige rit op het programma in de Tour de Taiwan, met start en finish in Nantou. In de finale is het flink klimmen geblazen met een beklimming van goed acht kilometer aan 5% en een gecategoriseerde helling naar de tempel van Shuan Zang. De laatste vijftien kilometer zijn weer iets vlakker.