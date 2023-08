woensdag 23 augustus 2023 om 18:42

Lotto Dstny-talent Tijl De Decker in coma na trainingsongeval

Tijl De Decker (22) is na een ongeluk tijdens een training met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Het Nieuwsblad meldt op basis van bronnen binnen zijn entourage dat De Decker in coma ligt. Zijn ploeg Lotto Dstny bevestigt dat de talentvolle renner is opgenomen in het ziekenhuis.

“We kunnen bevestigen dat Tijl De Decker een ongeval heeft gehad op training. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Gelieve de privacy van iedereen te respecteren en zijn vrienden en familie niet lastig te vallen”, stelt Lotto Dstny in een reactie aan de krant.

De politie van Lier heeft aan Het Nieuwsblad aangegeven dat op de openbare weg een ongeluk heeft plaatsgevonden met een fietser. “Daarbij is de fietser zwaargewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nu afwachten hoe zijn toestand evolueert”, aldus een woordvoerster. “Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Ik kan bevestigen dat er een personenwagen bij het ongeval betrokken was.”

De Decker heeft bij het ongeluk veel bloed verloren en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 22-jarige coureur won eerder dit jaar nog Parijs-Roubaix voor beloften. Hij heeft een profcontract voor 2024 en 2025 bij Lotto Dstny.