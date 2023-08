vrijdag 25 augustus 2023 om 13:57

Tijl De Decker (22) aan verwondingen overleden

Tijl De Decker is overleden. De 22-jarige Belg van Lotto Dstny was woensdagmiddag tijdens een training betrokken bij een ongeluk met een personenauto. De talentvolle renner verloor daarbij veel bloed en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Sindsdien lag hij in coma. Vrijdagmorgen is hij aan de gevolgen van het ongeluk overleden.

“Met groot verdriet melden wij het overlijden van Tijl De Decker, als gevolg van een trainingsongeluk afgelopen woensdag. Ons hart is gebroken bij de ploeg door dit nieuws. Wij sturen alle liefde en gedachten aan de familie en naasten van Tijl in deze ongelooflijk moeilijke tijd”, zet Lotto Dstny in een verklaring.

De Decker was woensdag betrokken bij een trainingsongeluk. Lotto Dstny laat weten dat hij hard achterop een auto crashte, waarna hij naar het ziekenhuis van Lier gebracht werd. Daar werd hij gelijk geopereerd en sindsdien lag hij in coma. De Decker werd ook nog naar het Universitaire ziekenhuis van Antwerpen gebracht. “Maar ondanks de beste inspanningen van de doktoren, heeft Tijn het niet gered.”

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.

The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

