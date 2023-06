Lotto Dstny doet diskwalificatie Tijl De Decker in Giro Next Gen af als ‘jeugdzonde’

Bizarre beelden in de finale van de eerste bergrit in de Giro Next Gen. Tijdens de beklimming van de mythische Passo dello Stelvio hingen heel wat renners lange tijd aan auto’s en motoren. De wedstrijdjury greep in en besloot liefst 24 renners uit koers te halen, waaronder Tijl De Decker. Zijn ploeg Lotto Dstny heeft inmiddels gereageerd op zijn diskwalificatie.

“Tijl De Decker zal vandaag niet niet starten. Nou, vanwege een jeugdzone die hij niet meer zal begaan”, is de korte maar wel opvallende boodschap van de Belgische formatie.

“Onze renner heeft een fout gemaakt, dat beseft hij. Tijl was niet van plan om het te doen, maar is naar eigen zeggen gezwicht onder de groepsdruk. De ontgoocheling is heel groot bij hem”, liet de ploeg ook nog weten aan Sporza.

Op amateurbeelden is duidelijk te zien hoe de renners tijdens de klim op oneerlijke wijze gebruik maken van ploegleiderswagens en koersmotoren. Dit is de jury ook niet ontgaan en dus zijn liefst 24 renners uitgesloten van verdere deelname aan de Giro Next Gen.

Robin Orins has left the race yesterday due to the consequences of a crash in the first stage.

Tijl De Decker also won’t start today. Well, due to a youthful sin he won’t be committing again 😉

