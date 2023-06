Wedstrijdjury Giro Next Gen grijpt rigoureus in: 24 (!) renners uit koers genomen

Een schandaal in de Giro Next Gen. De wedstrijdjury heeft woensdag, na de eerste bergetappe met aankomst op de mythische Passo dello Stelvio, namelijk besloten om maar liefst 24 renners uit koers te halen.

De reden? De coureurs hingen tijdens de beklimming van de Stelvio lange tijd aan auto’s en motoren. Op amateurbeelden is duidelijk te zien hoe de renners tijdens de klim (op oneerlijke wijze) gebruik maken van ploegleiderswagens en koersmotoren. Dit is de jury ook niet ontgaan en dus zijn liefst 24 renners uitgesloten van verdere deelname aan de Giro Next Gen.

24 coureurs disqualifiés en Italie au Giro Next Gen hier, mercredi 14 juin 2023 au Passo dello Stelvio. Mais pourquoi donc ? Forza ! Johannes Staune-Mittet le leader🇳🇴 de @JumboVismaRoad n’a pas besoin d’aide, lui… pic.twitter.com/DWeFq5ajWQ — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) June 15, 2023

Het gaat voornamelijk om Italiaanse renners, maar ook Tijl De Decker is een van de namen in het juryrapport. De beloftevolle Belgische sprinter, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, zien we de komende dagen dus ook niet meer terug in de U23-versie van de Giro d’Italia.

Verder zijn ook vier ploegleiders, Matthew Wilson (ARA Skip Capital), Marco Toffali (ASD GC Sissio Team), Giuseppe Damilano (Rostese Cycles) en Dario dal Canto (Mastromarco Sensi FC Nibali), gediskwalificeerd.

De volgende renners en ploegleiders zijn uit koers genomen

Blake Agnoletto (ARA Skip Capital)

Riccardo Bregoli (ASD GC Sissio Team)

Luca Franzosi (ASD GC Sissio Team)

Giovanni Gazzola (ASD GC Sissio Team)

Tommaso Marocchi (ASD GC Sissio Team)

Matteo Freddi (Beltrami TSA-Tre Colli)

Jacopo di Silvestro (Ciclistica Rostese)

Pietro Ferrari (Ciclistica Rostese)

Lorenzo Ghirardi (Ciclistica Rostese)

Frank Aron Ragilo (Development Team DSM)

Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibi-F.Lli Curia)

Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama-FDJ)

Marco Manenti (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo)

Tijl De Decker (Lotto Dstny Development Team)

Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali)

Alessandro Venturini (Mastromarco Sensi Nibali)

Alessio Portello (Q36.5 Continental Team)

Joshua Gudnitz (Team ColoQuick)

Lorents Magnus Nielsen (Team ColoQuick)

Riccardo Perani (Team Interregionale)

Luca Collinelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Matteo Montefiori (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Gidas Umbri (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Simen Evertsen-Hegreberg (Tirol KTM Cycling Team) Matthew Wilson (ARA Skip Capital)

Marco Toffali (ASD GC Sissio Team)

Giuseppe Damilano (Rostese Cycles)

Dario dal Canto (Mastromarco Sensi FC Nibali)