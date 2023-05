Giro 2023: Dit was etappe 13 naar Crans Montana – Rubio de slimste in ingekorte rit

Op vrijdag 19 mei vond de dertiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In een door slechte weersomstandigheden verkorte rit naar de Crans Montana maakten vooral de vluchters er een spektakel van. WielerFlits praat je helemaal bij.

In deze rit bepaalde vooral de jury wat er ging gebeuren. Door het hondenweer in startplaats Le Châble werd de rit ingekort tot een etappe van 74,6 kilometer. Een beklimming van de eerste categorie, de Col du Grand Saint-Bernard, werd overgeslagen. In de bus werd het peloton gebracht naar een nieuwe startplek aan de voet van de Croix de Coeur. Na deze klim moesten de renners nog de Crans Montana oprijden.

Een zevental vluchters reed vrijdag meteen weg. Thibaut Pinot, Jefferson Alexander Cepeda en Einer Rubio bleken de sterkste klimmers van de kopgroep te zijn. Op de top van de eerste klim haalde de ervaren Fransman het maximum aan bergpunten binnen, maar hij kreeg de Zuid-Amerikanen niet gelost. Op de slotklim vocht het drietal om de ritzege, terwijl het in de groep der favorieten opvallend rustig bleef.

Van de drie renners voorop smeten vooral Pinot en Cepeda met hun krachten. Aanval na aanval werd ingezet, tot elkaars frustratie. Na het nodige geruzie leken zij soms vergeten te zijn dat er nog een sterke klimmer mee was. In de eindsprint was het Cepeda die vroeg wegsprong, maar Pinot en Rubio bleken te sterk. De Colombiaan liet zich zien met een ijzersterke spurt en behaalde zo op de Crans Montana zijn tweede profzege.

Reacties

Einer Rubio (ritwinnaar): “Ik wilde goed voorbereid aan de Giro beginnen en dat is gelukt. In andere etappes heb ik problemen gehad met het slechte weer. Ik wist echter dat ik niet zou opgeven en ik bleef kijken naar andere mogelijkheden. Vandaag was die dag. Ik ben heel dankbaar dat deze droom is uitgekomen.” (Flashinterview)

Thibaut Pinot (tweede): “Ik wilde vooral niet dat Cepeda won, ik wilde liever dat Rubio zegevierde. Ik zou alles gegeven hebben Cepeda niet te laten wegrijden. Ik hoop dat ze (zijn medevluchters, red.) me tenminste bedanken dat ik wel doorreed. Ik zei tegen mijn ploegleider dat ik niet gaf om het klassement. ‘Ik wil de etappe, laat me met rust.'” (Eurosport)

Geraint Thomas (roze trui): “Zoals de wind op het einde stond, maakte het ook lastig om aan te vallen. De echte aanvallen bleven daarom uit. Ik denk dat Primoz het ook goed vindt om mij nog een paar dagen in de roze trui te laten rijden. Zo moeten wij ook op kop bijven rijden. (Flashinterview)

Arthur van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma) “Het grote doel van vandaag was om in deze bijzondere rit Primoz goed te beschermen. Dat is ons goed gelukt. We wisten dat de strijd op de eerste klim gelijk zou ontbranden. Dat we vervolgens in staat zijn om met vier jongens Primoz te omringen geeft zeker een bevredigend gevoel. Primoz oogde scherp. Daarmee kunnen we vooruit naar de laatste acht ritten in deze Giro. Het is duidelijk dat er nog een hele hoop aan zit te komen.” (Ploegsite)

Max Sciandri (Ploegleider Movistar): “Pinot was heel sterk, hem moesten we geen meter geven. Defensief koersen in de laatste kilometers was het plan, en daar heeft Einer zich aan gehouden. Hij reageerde niet op de aanvallen van anderen en bleef zijn eigen tempo rijden. Alleen aan de voet van de klim moesten we hem pushen om in het wiel van Pinot te geraken.” (Eurosport)

Bijzonderheden

In deze etappe gebeurde – buiten het knippen in het parcours – niet veel opmerkelijks in het algemeen klassement. Alleen Andreas Leknessund heeft zijn derde plek verruild met de voormalig nummer vier Joao Almeida. In het bergklassement is er wel het nodige gebeurd, want Thibaut Pinot is de nieuwe drager van de bergtrui. De nummer twee van vandaag verzamelde genoeg punten om de trui van Davide Bais over te nemen. Het verschil is na de slotklim vier punten.

