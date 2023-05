Giro 2023: Etappe ingekort tot 74 kilometer, Croix de Coeur wél in het parcours

De dertiende etappe van de Giro d’Italia wordt definitief ingekort, maar in tegenstelling tot eerdere berichten blijft de Croix de Coeur wel onderdeel van het parcours. De renners rijden door de slechte weersomstandigheden alleen de laatste 74 kilometer van de rit, met daarin de Croix de Coeur én de slotklim naar Crans Montana.

Soudal Quick-Step en Israel-Premier Tech maken dat nieuws bekend via sociale media. De etappe zal het Italiaanse deel overslaan en dus de lange aanloop en Col du Grand Saint-Bernard links laten liggen. De nieuwe start ligt nu in Le Chable, aan de voet van de Croix de Coeur (15,4 km aan 8,8%).

Halverwege die klim ligt in Verbier de enige tussensprint van de dag, waarna de klim nog ruim zes kilometer doorloopt tot de top op 2.174 meter hoogte. Vervolgens wacht een tricky afdaling richting de vallei die de renners leidt naar de slotklim van Crans Montana, waar de weersomstandigheden – vrijdagochtend – uitstekend schijnen te zijn.

Extreme Weather Protocol

“Gegeven de weersomstandigheden, vooral aan de Italiaanse kant van de berg, heeft de commissie bepaald mee te gaan in het verzoek van de renners om het Extreme Weather Protocol te hanteren. Etappe 13 wordt ingekort en daarbij ligt de nieuwe kilometer nul in Le Chable, aan de voet van de Croix de Coeur. De finale van de rit blijft onveranderd”, staat in een statement van de organisatie.

De Giro houdt vast aan het bestaande tijdschema. Dat houdt in dat de etappe rond 14.25 uur van start gaat in Le Chable.

