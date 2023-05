Eerste zege in grote ronde voor Einer Rubio: “Dankbaar dat deze droom is uitgekomen”

Einer Rubio won vrijdag de dertiende rit van de Giro d’Italia. De Colombiaanse klimmer van Movistar klopte Thibaut Pinot en Jefferson Alexander Cepeda in een sprint met drie. “Ik liet ze hun spelletjes spelen, dat was mijn strategie.”

Lees ook: Giro 2023: Rubio zegeviert na schouwspel op Crans Montana, favorieten houden zich gedeisd

“Eindelijk was het mijn grote dag. Ik heb er naar uitgekeken. Ik heb er enorm hard voor gewerkt”, vertelde een uitgelaten Rubio in het flashinterview. “Ik wilde goed voorbereid aan de Giro beginnen en dat is gelukt. In andere etappes heb ik problemen gehad met het slechte weer. Ik wist echter dat ik niet zou opgeven en ik bleef kijken naar andere mogelijkheden. Vandaag was die dag. Ik ben heel dankbaar dat deze droom is uitgekomen.”

Waar Pinot en Cepeda om en om bij elkaar en Rubio weg poogden te komen, bleef de 25-jarige Colombiaan stoïcijns doorrijden op de Crans Montana. Zijn twee concurrenten voor de ritzege maakten ruzie met elkaar en leken de uiteindelijke winnaar wat uit het oog te verliezen. Dat zag Rubio zelf ook: “Ik wist dat Pinot supersterk was. Idem voor Cepeda. Ik liet ze hun spelletjes spelen, dat was de strategie.”

Ploegleider Sciandri: “Defensief koersen was het plan”

Die tactiek bevestigt ook ploegleider Max Sciandri: “Pinot was heel sterk, hem moesten we geen meter geven. Defensief koersen in de laatste kilometers was het plan, en daar heeft Einer zich aan gehouden. Hij reageerde niet op de aanvallen van anderen en bleef zijn eigen tempo rijden. Alleen aan de voet van de klim moesten we hem pushen om in het wiel van Pinot te geraken.”

Lees ook: Pinot strandt op plaats twee na ruzie met Cepeda: “Ik wilde vooral dat hij niet won”