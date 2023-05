Pinot strandt op plaats twee na ruzie met Cepeda: “Ik wilde vooral dat hij niet won”

Thibaut Pinot en Jefferson Alexander Cepeda zorgden voor een speciale strijd op Crans Montana vrijdag. De twee klimmers gunden elkaar geen meter, waardoor uiteindelijk Einer Rubio met de zege ging lopen. “Ik hoop dat ze me tenminste bedanken dat ik wel doorreed.”

“Ik vroeg hem gewoon om over te nemen”, begon Pinot het interview bij Eurosport. “Ik begrijp niet hoe je op die manier kan verwachten dat je kan winnen. Dat is niet mijn visie. Misschien kreeg hij instructies van de ploegleiderswagen, maar als zijn excuus is dat Hugh Carthy achter hem reed, kan ik het niet begrijpen.”

Pinot moest vrede nemen met plaats twee, maar heroverde wel de leiding in het bergklassement. “Ik wilde vooral niet dat Cepeda won, ik wilde liever dat Rubio zegevierde. Ik zou alles gegeven hebben Cepeda niet te laten wegrijden.”

Pinot: “Ik wil de etappe, laat me met rust”

De Fransman stijgt ook een aantal plaatsen in het algemeen klassement, al had daar misschien meer ingezeten als de vluchters op de slotklim hadden samengewerkt. “Ik hoop dat ze (zijn medevluchters, red.) me tenminste bedanken dat ik wel doorreed. Ik zei tegen mijn ploegleider dat ik niet gaf om het klassement. ‘Ik wil de etappe, laat me met rust.'”

