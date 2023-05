Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 14 naar Cassano Magnago – Sprinten in de Alpen?

In de veertiende etappe van de Giro d’Italia moet het peloton over een berg van de eerste categorie, maar zijn er toch kansen op een massasprint. Hoe dat kan in deze etappe met start in Zwitserland en finish in Cassano Magnago in de provincie Varese? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

In de veertiende etappe starten de renners op Zwitsers grondgebied en eindigen ze na 194 kilometer in Lombardije. Alhoewel er genoeg bergen in de buurt liggen, gaat deze etappe waarschijnlijk eindigen in een massasprint.

Aan startplaats Sierre kleeft een zwart randje. Elf jaar geleden crashte hier een Belgische bus met basisschoolkinderen, waarvan er 28 overleden. Een deel daarvan had de Nederlandse nationaliteit. De renners zullen daar zaterdag ongetwijfeld bij stilstaan als ze vertrekken.

Daarna gaat de focus weer op de koers. Dat moet ook, aangezien het eerste deel van de rit meteen lastig is met de beklimming van de Passo del Sempione (19,9 km aan 6,6%). De beklimming, ook wel de Simplonpass brengt de renners naar een hoogte van meer dan 2000 meter, dus reken er maar op dat de sprinters hier overboord zullen gaan.

Eerst volgt een lange afdaling van zeker 50 kilometer, waarin de renners door meerdere tunnels rijden. De rest van de etappe is vlak. Als de coureurs na 55,5 kilometer boven komen op de Passo del Sempione, zijn er nog bijna 140 kilometers te gaan tot Cassano Magnago waarin de sprinters en hun ploegen alle ruimte zullen krijgen om weer terug te keren.

Een deel van de etappe loopt langs het Lago Maggiore, een bekend en groot meer vanaf waar je een mooi uitzicht hebt op de Alpen. De tweede tussensprint in Stresa ligt aan het meer. Vanaf daar is het nog iets minder dan 60 kilometer tot de finish in Cassano Magnago. Die loopt ook nog eens licht op. De laatste kilometer kent stroken van 2% tot 2,8%.

In 2006 vond er ongeveer eenzelfde etappe plaats in de Giro, die door Robert Förster in een massasprint werd gewonnen voor Maximiliano Richeze en Olaf Pollack. Ook toen zat de Passo del Sempione in het parcours en eindigde de etappe in Lombardije (Milaan).

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.15 uur

Finish: Tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 194 kilometer

Favorieten

Deze etappe kan alle kanten op. In eerste instantie waren we van plan om de sprinters naar voren te schuiven, in de wetenschap dat Trek-Segafredo, Bahrain Victorious en Jayco AlUla er graag een sprint van wilden maken voor hun kopmannen Mads Pedersen, Jonathan Milan en Michael Matthews. Maar na de opgave van Pedersen vrijdag is de kans op dat scenario plots veel kleiner geworden.

Toch bekijken we de opties mocht het uitdraaien op een massasprint, al hebben Jonathan Milan en Bahrain Victorious weinig redenen om er een massasprint van te maken. De leider in het puntenklassement heeft een voorsprong van liefst 76 punten op de nummer twee, Pascal Ackermann. In de rit naar Cassano Magnago zijn aan de streep 50 punten te verdienen voor de winnaar. Mocht het uitdraaien op een sprint, dan zal Milan willen proberen zijn paarse trui nog meer te verstevigen.

En bij afwezigheid van onder meer Pedersen en Groves is de sterke Italiaan een van de grote favorieten in een spurt. Dat het licht oploopt, is een extra voordeel voor hem. Lukt het Milan niet om te sprinten, dan zal hij hopen dat geen van zijn concurrenten wint en 50 punten inloopt.

De meest recente massasprint werd echter gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitser van UAE Emirates won woensdag in Tortona en maakte daardoor een sprong in het puntenklassement. Eerder was Ackermann ook al derde in Napoli en vijfde in Viareggio. Een andere kanshebber in een eventuele spurt is Brits kampioen Mark Cavendish. In Tortona was hij al erg dichtbij, en dit is een van zijn weinige resterende kansen. Ook in etappe 17 en etappe 21 zal de kopman van Astana Qazaqstan nog hopen op sprintsucces.

De pechvogel van deze Giro, als het gaat om de sprinters, is toch wel Fernando Gaviria. De Colombiaan van Movistar lag vaker op de grond dan hem lief was en een vijfde plaats is zijn beste uitslag tot nu toe. De licht oplopende aankomststrook is een voordeel voor Gaviria ten opzichte van pure spurters als Ackermann en Cav. De vraag is of Movistar zich de hele dag op kop gaat zetten. Net als Gaviria mag ook Vincenzo Albanese dromen van succes als het sprinten wordt op een hellende finish.

Andere sprinters die we nog willen noemen, voor het geval alles bij elkaar in aanloop naar Cassano Magnago: Marius Mayrhofer (Team DSM), Davide Ballerini (Soudal Quick-Step), Simone Consonni (Cofidis), Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF Faizanè), Arne Marit en Niccolò Bonifazio (beiden Intermarché-Circus-Wanty).

Allemaal namen van wie we weten dat ze op de Simplonpass zullen lossen. Vormen ze een grote bus, of krijgen we straks allemaal losse groepjes die proberen terug te keren in het peloton? Dat kan nog wel eens het verschil maken tussen wel of geen massasprint zaterdag.

Dan missen we nog Michael Matthews in het rijtje met sprinters. De Australiër van Jayco AlUla, winnaar van de heuvelrit naar Melfi in de openingsweek, heeft namelijk iets wat bovengenoemde sprinters niet hebben. Dat zijn zijn klimkwaliteiten. Mocht Matthews vroeg in de rit meespringen in de ontsnapping van de dag, welke sprintersploeg gaat dan nog de hele dag achtervolgen na de Simplonpass? Bling komt namelijk veel makkelijker die col over dan andere spurters en kan daar een grote voorsprong pakken. Voor hem zijn meerdere scenario’s mogelijk om te winnen dus.

De optie van de kopgroep die het haalt moeten we ook serieus bekijken. De enige ‘maar’ is dat het na de afdaling nog 93 kilometer volledig vlak is. Wil je op de Simplonpass wegrijden, dan moet je van goede huize komen. Daar gaan we vooral goede klimmers van voren zien, misschien wel mannen als Thibaut Pinot en Davide Bais in de strijd om de bergtrui. Alleen, zijn zij sterk genoeg om stand te houden op het vlakke? Dat hangt ook af van de groep waarmee ze wegrijden.

Wat dat betreft is de rit van donderdag naar Rivoli een goed voorbeeld. Daar reed een vlucht van 30 man weg met daarbij goed klimmende hardrijders zoals Nico Denz en Toms Skujins, maar vooral Alberto Bettiol zien we in deze rit weer in de aanval, net als zijn ploegmaat Ben Healy van EF Education-EasyPost. Stefano Oldani zal zich nog eens willen tonen en kan bovendien terugvallen op een sterke sprint, wat ook geldt voor Italianen als Simone Velasco en Lorenzo Rota.

In die categorie valt ook Patrick Konrad. Ja, we noemen hem weer! Op weg naar Rivoli zat de Oostenrijker ook mee en zag hij uiteindelijk ploeggenoot Denz er met de ritzege vandoor gaan. Is het nu aan Konrad zelf? En natuurlijk Bauke Mollema, die er steeds beter in komt en met Trek-Segafredo vol op de aanval mikt nu Pedersen naar huis is.

En wat met de favorieten dan? De Simplonpass ligt veels te ver van de eindstreep om klassementsrenners in het offensief te dwingen. Het gedecimeerde INEOS Grenadiers van roze trui Geraint Thomas zal niet met krachten willen smijten en na de etappe naar Crans Montana is duidelijk dat Primož Roglič en Jumbo-Visma voorlopig de roze trui nog niet willen.

Wel is het interessant om te zien of een renner van de tweede of de derde lijn meeschuift in de vlucht om zo eventueel een sprong te maken in het algemeen klassement. Renners als Velasco, Ilan Van Wilder, Jonathan Lastra, Alessandro Tonelli, Lorenzo Fortunato of Bruno Armirail staan op ruime achterstand. Voor hen zal ritwinst het meest interessant zijn, maar een korte uitslag in het klassement staat toch mooi op je palmares.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Matthews

*** Jonathan Milan, Pascal Ackermann

** Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Alberto Bettiol

* Ben Healy, Bauke Mollema, Stefano Oldani, Patrick Konrad

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

In startplaats Sierre wordt het zaterdagochtend bewolkt, verwacht Weeronline. De temperatuur schommelt er tussen de 14 en 17 graden Celsius. Op de top van de Simplonpass is het 7 graden Celsius en is er lichte kans op neerslag. In finishplaats Cassano Magnago… regent het! De temperatuur schommelt rond de 16 graden en de wind komt met windkracht 3 uit het noorden.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zaterdag begint de uitzending om 11.45 uur.