Giro 2023: Rubio zegeviert na schouwspel op Crans Montana, favorieten houden zich gedeisd

Einer Rubio heeft rit dertien van de Giro d’Italia gewonnen. De renner van Movistar klopte Thibaut Pinot en Jefferson Alexander Cepeda vanuit de vroege vlucht. De favorieten spaarden zich elkaar op de lastige slotklim, waardoor Geraint Thomas leider bleef.

De dertiende etappe van de Giro d’Italia is vrijdagochtend helemaal door elkaar geschud. Door de slechte weersomstandigheden werd de rit ingekort tot 74,6 kilometer. De beklimming van de Col du Grand Saint-Bernard stond niet meer op het menu. De nieuwe start lag in Le Chable, aan de voet van de Croix de Coeur (15,4 km aan 8,8%).

Lees ook: Giro 2023: Etappe ingekort tot 74 kilometer, Croix de Coeur wél in het parcours

Een etappe van maar 74,6 kilometer met daarin twee lange en steile beklimmingen, dat beloofde veel vuurwerk vanaf de start. Dat vuurwerk kwam er ook al snel. Onder meer Hugh Carthy, Ben Healy en Jay Vine, die voor de start nog een opmerkelijk interview gaf, trokken meteen ten aanval. INEOS Grenadiers was echter niet akkoord met deze samenstelling en dichtte het gat.

Kopgroep met Pinot

De volgende aanval was wel raak. Thibaut Pinot, Bruno Amirail (beiden Groupama-FDJ), Derek Gee, Matthew Riccitello (beiden Israel-Premier Tech), Einer Rubio (Movistar), Jefferson Alexander Cepeda (EF Edcuation Easy-Post) en Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën) sloegen de handen in elkaar. Op weg naar de top van de Croix de Cœur voelde Pinot zich duidelijk goed. De Fransman versnelde en daardoor moesten Amirail, Paret-Peintre en Riccitello de rol lossen.

Pinot kwam dan ook als eerste boven op de top van de Croix de Coeur. De klimmer haalde daardoor 40 punten binnen voor het bergklassement. Vervolgens doken de renners de afdaling in, die er nat en slecht bij lag. De vluchters namen niet al te veel risico, maar dat deed Paret-Peintre wel. De coureur van AG2R Citroën kon op die manier weer aansluiten in de kopgroep. Even nam hij zelfs wat afstand, maar dat verhaal duurde niet lang.

Lang gevecht op Crans Montana

In de vallei trok Pinot, die op een kleine vijf minuten van leider Geraint Thomas stond, een aantal keer stevig door, maar de kopgroep trok uiteindelijk wel samen richting de voet van de Crans Montana (12,9 km aan 7,2%). Die voet bereikten ze met een voorsprong van drie minuten. In het peloton zette INEOS Grenadiers zich de hele dag op kop.

Na nog geen kilometer klimmen besloot Pinot al dat het tijd was om te demarreren. De 32-jarige coureur kreeg alleen Cepeda, die in de vallei weigerde over te nemen in de kopgroep, in zijn spoor. Nadat de twee even de benen stil hielden kwamen Rubio en Gee terug, al duurde het niet lang voordat Gee weer moest lossen. Pinot, Cepeda en Rubio waren duidelijk de twee beste klimmers van de kopgroep.

Strijd tussen Cepeda en Pinot, wat doet Rubio?

Pinot nam af en toe een aantal meters afstand, maar steeds slopen Cepeda en Rubio weer terug richting het achterwiel van hun Franse concurrent. Het gevecht in de kopgroep was te omschrijven als bijzonder vreemd. Cepeda en Pinot hadden het continu met elkaar aan de stok. Het zorgde er even zelfs voor dat Pinot Cepeda even liet rijden, waarna hij een tijdje zelf moest achtervolgen.

De drie tenoren kregen elkaar niet af en gingen met andere woorden met zijn drieën de laatste kilometer in. Cepeda ging van bijzonder ver de sprint aan. De Ecuadoriaan werd dan ook al snel ingehaald door Rubio en Pinot. Rubio, die vaak de rol moest lossen op de slotklim, had nog een sterk eindschot en sprintte naar de zege. Pinot en Cepeda moesten vrede nemen met het podium.

Favorieten sparen elkaar

De favorieten hielden zich gedeisd vrijdag. Hugh Carthy, Lorenzo Fortunato en Eddie Dunbar kozen het hazenpad, maar de renners in de top-5 reden elkaar niet uit de wielen. Grote verschillen zijn er dus nog steeds niet in de Giro d’Italia.