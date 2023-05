Geraint Thomas blijft na ingekorte klimrit in het roze: “Ik denk dat Roglic het zo goed vindt”

Op de Crans Montana bleef een opschudding in het klassement uit, en daar kon rozetruidrager Geraint Thomas goed mee leven. “Zoals het gegaan is vandaag, was het op het eind ook lastig om aan te vallen”, keek de Brit terug op de slotklim.

In het begin van de etappe vonden de nodige aanvallen plaats, maar de ploeg van Thomas maakte zich niet al te druk. “We bleven kalm en wisten dat er eerst een groep groep weg was met drie EF-mannen. Toen Pinot wegtrok met vijf renners, bleven wij heel de tijd controle houden. Het team zorgde er zo ook voor dat Pavel (Sivakov, red.) kon terugkeren in de afdaling, want hij moest lossen bergop.”

De roze trui kwam vrijdag geen enkel moment in de problemen. “Zoals de wind op het einde stond, maakte het ook lastig om aan te vallen. De echte aanvallen bleven daarom uit. Ik denk dat Primoz het ook goed vindt om mij nog een paar dagen in de roze trui te laten rijden. Zo moeten wij ook op kop bijven rijden”, blikte Thomas vooruit op komende dagen.

