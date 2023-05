Jumbo-Visma tevreden na ‘gekke etappe’ in Giro: “Roglic oogde scherp”

Primoz Roglic en Jumbo-Visma zijn tevreden na de bergrit naar Crans Montana. In het algemeen klassement staat de Sloveense klimmer nog steeds zeer dicht bij leider Geraint Thomas. “Het grote doel van vandaag was om Roglic te beschermen.”

Sam Oomen vertelt op de ploegsite van Jumbo-Visma over de ingekorte etappe van vrijdag: “We zaten met vijf man lang samen in de groep der favorieten. Op de eerste klim ging het hard, want het was vanaf de start gelijk volle bak”, aldus Oomen, die uiteindelijk als 46ste over de streep kwam.

“Het was een gekke etappe, maar het was wel de enige juiste beslissing om die in te korten”, ging de Nederlander verder. “Jammer voor de mensen thuis, maar hopelijk is het toch enigszins in perspectief te plaatsen. Het was absoluut niet verantwoord om vandaag ook het eerste deel van de rit af te leggen.”

Van Dongen: “Primoz oogde scherp”

Ploegleider Arthur van Dongen was tevreden na afloop. “Het grote doel van vandaag was om in deze bijzondere rit Primoz goed te beschermen. Dat is ons goed gelukt. We wisten dat de strijd op de eerste klim gelijk zou ontbranden. Dat we vervolgens in staat zijn om met vier jongens Primoz te omringen geeft zeker een bevredigend gevoel. Primoz oogde scherp. Daarmee kunnen we vooruit naar de laatste acht ritten in deze Giro. Het is duidelijk dat er nog een hele hoop aan zit te komen.”

