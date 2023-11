zondag 5 november 2023 om 12:00

EK veldrijden 2023 in Pontchâteau: Programma en uitslagen

Overzicht Het Europees kampioenschap veldrijden van het seizoen 2023-2024 vindt plaats in Frankrijk. Pontchâteau is the place to be als het gaat om de EK-titels in de verschillende leeftijdscategorieën. Op vrijdag 3 november, zaterdag 4 november en zondag 5 november wordt gestreden om zeven Europese titels. WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

Vrijdag 3 november 2023

EK veldrijden Mixed Relay

Frankrijk

Groot-Brittanië

België

Zaterdag 5 november 2023

EK veldrijden junioren vrouwen, U19

Célia Gery

Cat Ferguson

Viktória Chladonová

EK veldrijden junioren mannen, U19

Aubin Sparfel

Zsombor Takács

Jules Simon

EK veldrijden beloften vrouwen, U23

Zoe Bäckstedt

Marie Schreiber

Krystýna Zemanová

EK veldrijden beloften mannen, U23

Jente Michels

Emiel Verstrynge

Rémi Lelandais

EK veldrijden elite vrouwen







Start: 14.00 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.00 uur

EK veldrijden elite mannen







Start: 15.10 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.15 uur