zondag 5 november 2023 om 14:53

EK 2023: Dominante Fem van Empel maakt favorietenstatus waar bij elite vrouwen

Fem van Empel heeft zoals verwacht de Europese veldrittitel bij de elite vrouwen weten te veroveren. De topfavoriete reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op overtuigende wijze naar de titel. Ceylin del Carmen Alvarado kwam als tweede over de streep, de Italiaanse Sara Casasola eindigde enigszins verrassend als derde.

Het stormweer heeft het EK veldrijden in Pontchâteau niet volledig klein gekregen. De wedstrijden die oorspronkelijk op zaterdag gepland stonden, zouden nu allemaal op één dag doorgaan. We konden ons met andere woorden opmaken voor een zeer drukke veldritzondag. Na de wedstrijden voor junioren en beloften vrouwen, waren de elite vrouwen aan de beurt. Voor de start waren vrijwel alle ogen gericht op Fem van Empel. De wereldkampioene, dit seizoen nog ongeslagen in het veld, kon haast niet verliezen.

Nederlandse dames kennen een goede start

Althans, dat was toch een beetje de teneur voor de start, maar de cross moest natuurlijk eerst nog worden verreden. Door de hevige regenval van de voorbije uren, lag het parcours in Pontchâteau er nog wat modderiger, gladder en dus verraderlijker bij. Ceylin del Carmen Alvarado schoot het beste uit de startblokken. De Rotterdamse met Dominicaanse roots staat bekend om haar goede start en dook als eerste het veld in, gevolgd door Inge van der Heijden en Fem van Empel, die eveneens een vlekkeloze start kenden.

De Nederlandse delegatie nam al snel de koers in handen, met Alvarado, Van Empel, Van der Heijden, Aniek van Alphen en Annemarie Worst op de posities een tot en met vijf. Topfavoriete Van Empel keek aanvankelijk nog even de kat uit de boom, maar na goed zeven minuten besloot ze een eerste keer aan de boom te schudden. Met een fikse versnelling zette ze Alvarado en Van der Heijden flink onder druk. De twee achtervolgsters hadden niet meteen een antwoord in huis, maar Alvarado gaf zich niet zomaar gewonnen.

Voorsprong Van Empel groeit

Alvarado probeerde in de tweede ronde de scheve situatie recht te zetten, en weer naar Van Empel te rijden. Op technisch vlak gaven de twee elkaar geen duimbreed toe, maar de regerend wereldkampioene bleek – niet voor het eerst dit seizoen – duidelijk in het voordeel op de powerstroken. Dat laatste gaf uiteindelijk toch de doorslag, wat ook te zien was aan het verschil tussen Van Empel en Alvarado. Die laatste verloor alsmaar meer terrein en keek na twee ronden al tegen een achterstand aan van een kleine halve minuut.

Alvarado kreeg in de derde ronde het gezelschap van Inge van der Heijden, terwijl Van Empel volledig onder stoom was gekomen. De koploopster wist haar voorsprong te verdubbelen tot meer dan een minuut en kon zo op ‘spaarstand’ de laatste paar rondes afwerken. Alvarado had intussen afscheid genomen van haar landgenote Van der Heijden en reed veilig rond op plek twee. De strijd om plaats drie was nog wel zeer interessant, want Van der Heijden had inmiddels het gezelschap gekregen van de sterke Italiaanse Sara Casasola.

Van Empel duidelijk de sterkste, Alvarado goed voor zilver

De opkomende Casasola, die in de voorbije crossen al haar neus aan het venster wist te steken, reed in de tweede helft van de cross steeds verder weg bij Van der Heijden. En zo leek de strijd om de podiumplaatsen wel gestreden. Van Empel kwam niet meer in de problemen en wist haar knappe solo met succes af te ronden. Vervolgens was het een tijdje wachten op Alvarado, die zich opnieuw the best of the rest mocht noemen. Casasola veroverde de bronzen medaille en wist zo de Nederlandse hegemonie een beetje te doorbreken.

Van der Heijden en Van Alphen maakten de top-5 vol. De eerste Belgische, Marion Norbert-Riberolle, werd na een knappe inhaalrace nog zesde. Verder in de top-10 zien we de namen van Anna Kay, Sanne Cant, Laura Verdonschot en Amandine Fouquenet.

EK veldrijden 2023 in Pontchâteau

Uitslag, elitevrouwen

Fem van Empel – in 52m44s

Ceylin del Carmen Alvarado – op 1m35s

Sara Casasola – op 1m56s

4. Inge van der Heijden – op 2m39s

5. Aniek van Alphen – op 3m06s

6. Marion Norbert-Riberolle – op 3m18s

7. Anna Kay – op 3m24s

8. Sanne Cant – op 3m44s

9. Laura Verdonschot – op 3m58s

10. Amandine Fouquenet – op 4m15s