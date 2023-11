zondag 5 november 2023 om 11:50

EK 2023: Zoe Bäckstedt soleert soeverein naar Europese beloftentitel, Bentveld vierde

Zoe Bäckstedt heeft de Europese titel bij de vrouwen beloften op haar naam geschreven. De Britse reed in de tweede ronde al weg bij haar concurrenten en reed soeverein naar de winst. De Luxemburgse Marie Schreiber pakte het zilver, terwijl de Tsjechische Krystýna Zemanová de Nederlandse Leonie Bentveld klopte voor het brons.

In de eerste ronde sloegen Bäckstedt en Schreiber al een gaatje met de rest. Bentveld en Zemanová vonden elkaar daarachter en bleven in het spoor van het leidersduo. Aan het einde van de tweede ronde plaatste Bäckstedt een versnelling, waardoor ook Schreiber moest passen. De Britse reed al snel een voorsprong van ongeveer een halve minuut bij elkaar.

Vervolgens was het een kwestie van de voorsprong consolideren voor Bäckstedt. Bij het ingaan van de laatste ronde had ze nog steeds een halve minuut voorsprong op Schreiber. Zemanová, die inmiddels was weggereden bij Bentveld, volgde op 1m20s, waarmee de strijd om het brons ook beslecht leek.

De positie van Bäckstedt kwam niet meer in gevaar en de Britse mocht haar handen in de lucht steken. Schreiber reed onbedreigd naar het zilver. Zemanová maakte het podium compleet. De Nederlanders Bentveld en Lauren Molengraaf werden vierde en vijfde. Xaydee Van Sinaey was de beste Belgische op een zevende plaats. Julie Brouwers werd nog knap achtste.

EK Veldrijden Pontchâteau (vrouwen beloften)

1. Zoe Bäckstedt in 48m46s

2. Marie Schreiber op 34s

3. Krystýna Zemanová op 1m11s

4. Leonie Bentveld op 1m39s

5. Lauren Molengraaf op 2m36s

6. Olivia Onosti op 3m13s

7. Xaydee Van Sinaey op 3m46s

8. Julie Brouwers op 4m11s

9. Katerina Hladíková op 4m22s

10. Giada Borghesi op 4m30s