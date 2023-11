zondag 5 november 2023 om 10:53

EK 2023: Aubin Sparfel pakt Europese titel en zet Franse reeks voort

Aubin Sparfel is Europees kampioen bij de junioren mannen geworden. De Fransman klopte voor eigen publiek de Hongaar Zsombor Takács. Landgenoot Jules Simon werd derde. Keije Solen was op de zevende plek de beste Nederlander, terwijl Fabian Maes de eerste Belg was op plek 15.

In de eerste bocht zorgde een grote valpartij al voor flink wat hectiek. Sparfel wist hiervan te profiteren en pakte de leiding. Hij kreeg even later gezelschap van zijn landgenoot Simon en de Italiaan Stefano Viezzi. Paul Seixas sloot later ook nog aan het bracht het aantal Fransen in de kopgroep daarmee op drie.

Niet kort achter de kopgroep hadden de Hongaren Barnábas Vas en Takács elkaar gevonden. Ook zij wisten de aansluiting te maken met de kop van de koers. In de voorlaatste ronde moest Seixas de rol lossen. Ook Vas kraakte onder een versnelling van zijn landgenoot Takács. Bij het ingaan van de slotronde leek het zo nog tussen vier renners uitgemaakt te gaan worden.

Takács leek van geen ophouden te weten en versnelde opnieuw, waarmee hij ook Simon wist te lossen. Ook Viezzi kwam later in de problemen. Sparfel bleek als enige opgewassen tegen de tempoversnellingen van de Hongaar en de twee mochten gaan sprinten voor de overwinning. Sparfel bleek de snelste van het duo en veroverde zo voor eigen publiek de Europese titel. Simon maakte het Franse feestje compleet door derde te worden.

Voor Frankrijk is het al de derde Europese titel vandaag, nadat Céla Gery eerder deze ochtend Europees kampioene werd bij de junioren en de Franse ploeg ook al won op de Mixed Relay.

EK veldrijden Pontchâteau (junioren mannen)

1. Aubin Sparfel in 43m49s

2. Zsombor Takács in z.t.

3. Jules Simon op 8s

4. Stefano Viezzi op 9s

5. Barnabás Vas op 30s

6. Paul Seixas op 38s

7. Keije Solen op 50s

8. Louis Tanguy op 53s

9. Maxime Vezie op 58s

10. Mattia Agostinacchio op 1m14s