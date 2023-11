zondag 5 november 2023 om 13:45

EK 2023: Jente Michels pakt Europese beloftentitel, Emiel Verstrynge tweede

Jente Michels is Europees kampioen bij de beloften geworden.De Belg was vooruit met zijn landgenoot Emiel Verstrynge, die hij in de slotronde achter zich liet. De Fransman Rémi Lelandais werd daarachter derde na een spannende strijd om het brons met Ward Huybs. De Nederlanders kenden een pechdag en konden geen rol van betekenis spelen.

In de eerste ronde namen de Belgen al meteen het heft in hand. Aan het begin van de tweede ronde pakte een Belgisch trio met Verstrynge, Michels en Huybs al een kleine voorsprong op de rest. Daarachter leidde de Zwitster Dario Lillo de achtervolging. Inmiddels was het ook gaan regenen, waardoor het parcours plotseling een stuk gladder werd. Onder andere Yorben Lauryssen ging hierdoor tegen de grond.

Michels voerde het tempo inmiddels flink op waardoor hij een handvol seconden op Verstrynge pakte. Daarachter verloor Huybs nog meer terrein. Verstrynge liet het hoofd echter niet hangen en wist zich aan het begin van de vierde ronde terug te vechten naar het wiel van Michels. Huybs kreeg daarachter gezelzschap van Lillo en de Fransman Lelandais. De achtervolgers hadden aan achterstand van zo’n dertig seconden.

Materiaalpech Verstrynge, spannende strijd om brons

Lelandais plaatste bij het ingaan van de vijfde ronde een scherpe demarrage, liet zijn medeachtervolgers achter zich en leek even op weg naar de kop van de koers, maar verloor even later toch weer wat van zijn pluimen, terwijl Verstrynge en Michels gas bleven geven. Bij het ingaan van de zesde ronde had de Fransman een achterstand van 25 seconden terwijl Lillo en Huybs op 36 seconden van de kop reden.

Huybs kwam echter dichter en dichter bij Lelandais en leek bij hem aan te sluiten, totdat de Belg een foutje maakt bij de balken en zijn achterstand weer op zag lopen. Inmiddels leek het Belgische duo vooraan op we naar een één-tweetje. Verstrynge werd echter getroffen door materiaalpech, waardoor Michels meteen een groot gat sloeg Lelandais kam daarachter ten val, waardoor Huybs ook weer zicht kreeg op het brons.

Europese titel voor Michels

Michels verdedigde een voorsprong van zo’n vijtien seconden, waardoor de zege hem niet meer kon ontglippen en hij zijn handen in de lucht mocht steken. Verstrynge wist nog wel het zilver te pakken. Lélandais legde ondanks zijn val nog beslag op het brons. Huybs moest genoegen nemen met een vierde stek.

EK Veldrijden Pontchâteau (mannen beloften)

1. Jente Michels in 52m16s

2. Emiel Verstrynge op 25s

3. Rémi Lelandais op 44s

4. Ward Huybs op 1m2s

5. Victor Van De Putte op 1m19s

6. Dario Lillo op 1m29s

7. Nathan Bommenel op 1m30s

8. Corentin Lequet op 1m40s

9. Yorben Lauryssen 1m49s

10. Léo Bisiaux 2m4s