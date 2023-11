vrijdag 3 november 2023 om 15:59

EK 2023: Frankrijk grijpt het goud in onthoofde Mixed Relay, België derde

Frankrijk heeft het goud gewonnen in de Mixed Relay op het EK veldrijden in Pontchâteau. De Franse renners reden lange tijd in tweede positie, maar in de twee laatste rondes gingen ze resoluut naar de eerste plek. Groot-Brittanië en België wonnen het zilver en brons.

Een kans op een medaille in de Mixed Relay was best groot, er stonden namelijk meer vijf ploegen aan de start. België, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië en Tsjechië waren de enige landen die een gooi deden naar het goud. Eerder stond Zweden nog op de deelnemerslijst, maar op het laatste moment haakten ook zij af.

Italië houdt lang stand

De beste start was voor de Italië. Tsjechië, Frankrijk en België waren echter niet ver weg, alleen Groot-Brittanië (die als enige land met een vrouw startten) volgde al op meer dan 30 seconden. De Italianen konden hun sterke start lange tijd vasthouden, maar kregen na de derde ronde wel het gezelschap van de Fransen.

De Italianen pakten toch weer wat voorsprong, maar in de twee laatste rondes moesten hun junioren nog in actie komen. Bij de Fransen stonden echter hun twee elite renners klaar, dus was die kleine voorsprong niet genoeg. Hélène Clauzel en Joshua Dubau gingen op en over de Italianen en reden naar het goud.

Spannende strijd voor het brons

Ondertussen was ook Groot-Brittanië opgeschoven. Zij gingen als tweede de laatste ronde in en konden door Cameron Mason het zilver veiligstellen. De strijd om het brons was zeer spannend, maar uiteindelijk was het België – met Witse Meeussen als slotrenner – die als derde over de streep kwam.

Uitslag Mixed Relay op EK veldrijden in Pontchâteau

1. Frankrijk

2. Groot-Brittanië op 33s

3. België op 1m7s

4. Tsjechië op 1m13s

5. Italië op 1m15s