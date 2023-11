zondag 5 november 2023 om 16:15

EK 2023: Solerende Michael Vanthourenhout volgt zichzelf op bij elite mannen

Michael Vanthourenhout is nog een jaar te bewonderen in de Europese sterrentrui. De Belgische titelverdediger koos al in de eerste ronde het ruime sop en soleerde in een regenachtig en modderig Pontchâteau naar een nieuwe Europese titel. Cameron Mason was een knappe tweede, topfavoriet Lars van der Haar was goed voor brons.

Het stormweer heeft het EK veldrijden in Pontchâteau niet volledig klein gekregen. De wedstrijden die oorspronkelijk op zaterdag gepland stonden, zouden nu allemaal op één dag doorgaan. We konden ons met andere woorden opmaken voor een zeer drukke veldritzondag. Na de wedstrijden voor junioren, beloften en elite vrouwen, zorgden de elite mannen voor de ultieme sportieve apotheose op Franse bodem.

Het Belgische blok oogde zeer sterk met onder meer Eli Iserbyt, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout, maar het gevaar kwam uit Nederlandse hoek, met Lars van der Haar als de ultieme uitdager van de blauwhemden. Door de hevige regenval van de voorbije uren, lag het parcours in Pontchâteau er nog wat modderiger, gladder en dus verraderlijker bij. Laurens Sweeck liet zich er niet door afschrikken en dook als eerste het veld in, maar de schaduwfavoriet werd al snel overvleugeld door enkele andere renners.

Titelverdediger Vanthourenhout gooit knuppel in het hoenderhok

Zo deelde Eli Iserbyt in de openingsronde een eerste prik uit, maar raakte nog niet weg. De volgende Belg die zich liet zien in de spits van de koers, was Michael Vanthourenhout. De uittredende kampioen trok in de tweede ronde ten strijde en sloeg meteen een aardige bres. In de achtervolgende groep was het aan de Nederlanders om het gat te dichten, en de scheve situatie recht te zetten.

De landgenoten van Vanthourenhout speelden het ploegenspel echter tot in de perfectie, waardoor er geen sprake was van een goed georganiseerde achtervolging. Hierdoor kon Vanthourenhout alsmaar verder uitlopen. De 29-jarige coureur had na de tweede ronde al een voorsprong van twintig seconden te pakken. Dit was het sein voor Cameron Mason om in actie te schieten. De Britse veldrithoop voelde zich duidelijk in zijn sas op modderige en gladde omloop in Pontchâteau en knabbelde aan de voorsprong van Vanthourenhout.

Van der Haar komt onder stoom

Die laatste had nog altijd een zeer goed tempo te pakken, maar Mason kwam op een bepaald moment wel tot op dertien seconden van Vanthourenhout. Pim Ronhaar en Eli Iserbyt volgden in het spoor van Mason en waren ook nog niet uitgeschakeld voor de medailles, en wie weet zelfs de titel. En wat met de twee topfavorieten, Van der Haar en Thibau Nys? De Nederlander had zich inmiddels opgewerkt naar de vijfde plaats, Nys junior volgde nog wat verder. De Belg kende duidelijk niet zijn beste dag, zou geen rol van betekenis meer spelen en kneep zelfs vroegtijdig in de remmen.

Van der Haar had daarentegen nog iets in petto en kwam duidelijk onder stoom. De Nederlandse kopman kwam in de vijfde ronde aansluiten bij de eerste achtervolgers Mason, Ronhaar en Iserbyt en nam vrij snel het commando in deze groep, in de hoop nog de oversteek te maken naar Vanthourenhout. Van der Haar maakte snel terrein goed op zijn Belgische tegenstrever en zo leken we op weg naar een tweestrijd om de titel. En een herkansing op het EK van vorig jaar in Namen. Ook toen streden Vanthourenhout en Van der Haar om de Europese titel.

Cruciale(?) fout Van der Haar, Vanthourenhout te sterk

Alleen: Van der Haar maakte in de vijfde ronde een cruciale schuiver in de modder, waardoor Mason plots weer in tweede positie reed en Vanthourenhout weer verder kon uitlopen. Die laatste bleef technisch wel foutloos, maar was nog niet zegezeker. Bij het ingaan van de zesde ronde, bedroeg het verschil tussen Vanthourenhout en Mason goed vijftien tellen. Van der Haar kwam als volgende door aan de finish, maar keek plots wel weer tegen een achterstand aan van om en nabij de twintig seconden.

Dit bleek voor Van der Haar een onoverbrugbare kloof. Vanthourenhout klokte zeer egale rondetijden en diepte in loodzware en verregende omstandigheden zijn voorsprong weer verder uit. Bij Van der Haar was de schwung er inmiddels wel uit en de tweevoudig Europese kampioen kwam, tot overmaat van ramp, ook nog eens ten val. Vanthourenhout had hier geen boodschap aan, bleef in de laatste twee ronden foutloos en kroonde zich zo voor een tweede opeenvolgende keer tot Europees kampioen in het veld.

Cameron Mason wist een sterke race te bekronen met een zilveren medaille, als best of the rest achter Vanthourenhout. De strijd om de derde plaats werd een Nederlandse aangelegenheid tussen Ronhaar en Van der Haar. De taaie Van der Haar trok in een sprintje aan het langste eind.

EK veldrijden 2023 in Pontchâteau

Uitslag, elitemannen

Michael Vanthourenhout – in 1u02m13s

Cameron Mason – op 7s

Lars van der Haar – op 19s

4. Pim Ronhaar – op 21s

5. Ryan Kamp – op 44s

6. Eli Iserbyt – op 58s

7. Laurens Sweeck – op 1m05s

8. Niels Vandeputte – op 1m14s

9. Felipe Orts – op 1m23s

10. Witse Meeussen – op 1m39s