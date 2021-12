EK veldrijden 2023 toegewezen aan Pontchâteau

Het EK veldrijden wordt in 2023 georganiseerd in Pontchâteau, Frankrijk. Dat heeft de Europese wielerunie UEC donderdag bekendgemaakt. Het is de derde keer dat de stad in het westen van Frankrijk het Europees kampioenschap toegewezen krijgt.

In 2005 en 2016 mocht Pontchâteau namelijk ook al het EK veldrijden organiseren. Eerst is het nog de beurt aan het Belgische Namen, dat op 5 en 6 november 2022 het eerstvolgende Europese kampioenschap huisvest. Dit seizoen vond het EK plaats op de VAM-berg in Nederland, met Lars van der Haar en Lucinda Brand als grote winnaars.

Ook het Spaanse Pontevedra had ingezet op de organisatie van het EK cyclocross in 2023, maar ook 2024 staat op het lijstje van de Galicische stad. Dat kampioenschap is nog niet toegewezen.

De UEC heeft ook andere kampioenschappen aan locaties toegewezen voor de komende twee seizoenen. Zo is het EK baanwielrennen in 2023 in Grenchen (Zwitserland) en wordt het EK strandracen in 2022 georganiseerd in Duinkerke (Frankrijk). Onlangs vond ook de titelstrijd van 2021 plaats in Duinkerke.

Toegewezen kampioenschappen UEC (2022 en 2023)

EK Granfondo en Mediofondo 2022 in Reggio Emilia

Coupe d’Europe des Grimpeurs 2022 in Tremola – Gotthardpas

EK Strandracen 2022 in Duinkerke

EK BMX 2023 in Besançon

EK Baanwielrennen 2023 in Grenchen

EK Veldrijden 2023 in Pontchâteau