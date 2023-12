maandag 25 december 2023 om 14:03

Deze tien berichten werden in 2023 het meest gelezen op WielerFlits

Het wielerjaar 2023 gaat de boeken in als een jaar met veel hoogtepunten en ook zeker wat dieptepunten. De Nederlandse en Belgische successen waren niet aan te slepen. WielerFlits volgde het hele jaar het nieuws, maar waar waren jullie lezers het meest in geïnteresseerd? Dit waren, in willekeurige volgorde, de tien best gelezen berichten van 2023.

Een bom in de wielersport…

Mathieu van der Poel ging ver voor zijn wereldtitel

Gelukkig gaat het nu beter met Van Hooydonck

Vingegaard en Pogačar koersten op hoog niveau

Ook in Vuelta werd Jumbo-Visma gewantrouwd

Ja Tadej, dat mag niet van de UCI…

Er leiden meerdere wegen naar Parijs

Het liefdeskoppel van 2023!

Toekomst van Hoogerheide stond op het spel

“Dag meneer, mag ik even in uw wiel?”