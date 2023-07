Tourbaas Prudhomme reageert op verdenkingen aan adres Vingegaard en Pogacar

De indrukwekkende prestaties van Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar in de Tour de France roepen ook vragen op. De afgelopen dagen valt het woord doping steeds vaker en nu heeft ook Tourbaas Christian Prudhomme gereageerd. “Het zijn geen ongegronde vragen over die verdenkingen”, aldus de directeur van de ASO woensdag tegen France Info.

“Dat hebben Vingegaard en Pogačar maandag ook gezegd tijdens de rustdag”, vertelt Prudhomme. Hij voegt er nog aan toe dat er veel controles zijn. “Die dopingtests worden uitgevoerd door het onafhankelijke ITA, dat in ongeveer 50 verschillende sporten de controles doet. Zo wordt de geletruidrager elke dag getest en worden ook de fietsen getest (op mechanische doping, red.).”

“En sinds een jaar of tien is het in het wielrennen verboden om jezelf een injectie te geven”, doelt hij op de no needle policy die geldt. “Als je dat doet, lig je uit koers. In andere sporten zagen we dat winnaars na een behandeling toch konden winnen, maar dat gebeurt niet in de wielersport. Wat dat betreft lopen we voorop.”

Lees ook: Extra bloedcontroles voor Jumbo-Visma en UAE Emirates in de teambussen

Vooral de tijdrit, waarin Vingegaard met 1.38 minuut won van Pogačar en ruim een minuut daarachter Wout van Aert volgde op de derde plaats, heeft voor vraagtekens gezorgd. Prudhomme wil de prestaties van de twee Tourfavorieten van nu niet vergelijken met de tijden van Lance Armstrong en Marco Pantani. “Sindsdien is veel vooruitgang geboekt, vooral op het gebied van materiaal. Er is zoveel vooruitgang geboekt dat we ook naar veiligheid kijken, want het gaat soms echt te snel in de afdalingen.”

“En de wielrenners zijn vandaag de dag monniken. Ze gunnen zichzelf weinig vrijheid, zelfs niet in december. Dat verklaart deels hun prestaties”, geeft Prudhomme aan.

Lees ook: Veel lof voor Vingegaard, maar L’Equipe komt ook met ander geluid