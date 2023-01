Doemscenario voor cross in Hoogerheide? “Houden er rekening mee dat het na WK over is”

Hoogerheide is traditiegetrouw de afsluitende manche van de Wereldbeker veldrijden en komend weekend organiseert men op de Brabantse Wal weer eens het WK veldrijden, maar dit zou ook weleens de laatste wedstrijd kunnen zijn in het geboortedorp van Adrie van der Poel. “We hebben nu te maken met een ander speelveld”, klinkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hoogerheide organiseert al achttien jaar het WK veldrijden (2009, 2014 en 2023) of een manche in de Wereldbeker veldrijden. Onder aanvoering van voorzitter Jan Prop en naamgever, oud-wereldkampioen en parcoursbouwer Adrie van der Poel groeide de cross uit tot een vaste waarde binnen het belangrijkste regelmatigheidsklassement in het veldrijden. De UCI roept Hoogerheide ook al jaren uit tot de best georganiseerde Wereldbeker.

Toch hangen er nu donkere wolken boven de cross in Hoogerheide. Dit heeft alles te maken met de nieuwe koers die Flanders Classics, sinds het seizoen 2020-2021 de organisator van de Wereldbeker veldrijden, vaart. “We hebben nu te maken met een heel ander speelveld”, schetst voorzitter Prop. Zo zijn er financiële pijnpunten, maar op de achtergrond speelt er nog iets groters: dat van een veranderend businessmodel.

Naar de grote steden

Flanders Classics wil zich in de toekomst meer gaan richten op citymarketing. Grote steden moeten het gaan overnemen van de oude vertrouwde lokale VIP-tenten. Benidorm, Dublin, Antwerpen en het Italiaanse skigebied Val di Sole zijn goede voorbeelden, maar daar blijft het volgens Prop niet bij. “We hebben begrepen dat Londen voor volgend jaar in beeld is om daar in een park de finale van de Wereldbeker te rijden. München staat ook al jaren klaar om iets te doen.”

Hoogerheide lijkt kortom zijn plek als afsluitende Wereldbeker te verliezen, maar de voorzitter schetst een nog zwarter beeld. “Waar blijft Hoogerheide als er – net als in de marathonwereld – wordt gekozen voor de steden waar het geld zit en Flanders Classics overal haar sponsors meebrengt? Je kunt van een gemeente als Woensdrecht met 22.000 inwoners niet verlangen dat het mee kan gaan in zo’n model. Of dit WK ook meteen de laatste cross is? Ik durf er nog geen antwoord op te geven. In je achterhoofd houd je er ergens rekening mee, maar het zou voor ons een enorme teleurstelling zijn wanneer het er niet meer zou zijn.”

Onzekerheid

“We weten nog van niks. Ik ben benieuwd wat de UCI zegt als ze de voorlopige kalender gaan opstellen en wij er niet bij staan. Ik vind dat wij het verdienen om op onze manier in de Wereldbeker te blijven. Als wij onze sponsoring moeten aanpassen op wat Flanders Classics doet, dan kunnen we niet meer organiseren op dit niveau. Stiekem hebben we altijd gehoopt dat we na de carrière van Mathieu op dit niveau door zouden gaan als de Grote Prijs Mathieu van der Poel. Het zou triest zijn als het zover niet komt.”

Flanders Classics zal komende week meer duidelijkheid verschaffen over de (nieuwe) koers. Tomas Van den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, heeft al laten doorschemeren dat er twintig kandidaten zijn voor veertien manches. De voorlopige kalender wordt donderdag in Hoogerheide bekendgemaakt op het halfjaarlijkse congres van de internationale wielerunie UCI.