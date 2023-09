maandag 11 september 2023 om 18:38

Jérôme Pineau houdt zich niet in: ex-renner verdenkt Jumbo-Visma van mechanische doping

Met Sepp Kuss, Primož Roglič en Jonas Vingegaard op de plekken één, twee en drie in het algemeen klassement, heerst Jumbo-Visma momenteel in de Vuelta a España. De ploeg oogst bewondering, al kijkt oud-renner en teammanager Jérôme Pineau helemaal anders naar de dominantie van Jumbo-Visma. De Fransman gaat er in de podcast Les grandes gueules du sport van RMC Sport met gestrekt been in. “Mechanische doping? Ja, mechanische.”

Pineau, die als renner uitkwam voor onder meer Bouygues Telecom en Quickstep-Innergetic en na zijn wielercarrière teammanager was van het inmiddels ter ziele gegane B&B Hotels-KTM, houdt zich niet in als het gaat over het rijden van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje. “De internationale instanties maken de wielersport kapot. Ze laten te veel dingen gebeuren, controleren niets meer en doen wat de grote ploegen willen. Dat is het gevaar. Dan kun je beginnen denken wat je wil.”

“We zien de beelden… Ik heb het niet over doping, maar over iets dat nog veel erger is. Mechanische doping? Ja, mechanische. Als je kijkt naar de aanval van Sepp Kuss op de Col du Tourmalet, tegenover renners als Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks – die wordt gezien als een groot talent – en Marc Soler. Dat zijn toch geen sukkelaars op de fiets? Kuss rijdt bij zijn demarrage tien kilometer per uur sneller, moet vervolgens remmen door een toeschouwer en rijdt dan weer tien kilometer per uur sneller.”

Pineau: “Kuss gaat tien seconden vooruit zonder daarbij te trappen”

“Hoe kun je dat verklaren?”, gaat Pineau verder. “Wielrennen is mijn sport, ik heb ervan geleefd en leef er nog altijd van. Het is mijn passie, maar ik ben bang. Het baart me grote zorgen. Ik zie bepaalde dingen gebeuren… Op de Col de Spandelles (tijdens de etappe naar de Col du Tourmalet, red.) gaat Kuss tien seconden vooruit zonder daarbij te trappen. Ik weet niet hoe dat kan, hoor.”

Pineau uit in de podcast dus keiharde beschuldigingen, maar is er ook bewijs? “Bij Lance Armstrong waren er ook nooit bewijzen, maar wij renners in het peloton wisten wel van zijn bedrog. Nu is precies hetzelfde aan het gebeuren”, is de Fransman van mening.